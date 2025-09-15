Colpo con l’esplosivo al Carrefour di Lodi: i ladri fuggono con la cassaforte, danni ingenti

Lodi, 15 settembre 2025 – Spaccata notturna al Carrefour di Lodi, via con la cassaforte. Sono in via di quantificazione, ma molto pesanti, i danni subiti dal supermercato Carrefour in viale Italia a Lodi.

I soliti ignoti, più persone, hanno squarciato la facciata con l’esplosivo, mandando in frantumi la vetrata e distruggendo tutto, fino a far cadere una porta. I vetri sono schizzati ovunque. La deflagrazione, che ha attirato l’attenzione dei residenti, svegliati all’alba dal forte boato, ha quindi permesso alla banda di farsi largo nell’esercizio commerciale.

I carabinieri indagano sull'accaduto

Da una prima ricostruzione dell’accaduto, i ladri sono fuggiti portando con sé la cassaforte, il cui importo all’interno è ancora in via di quantificazione. L’intenzione era quella di aprirla altrove, con più calma, non sprecando secondi preziosi. Quando l’allarme si è messo a suonare, le forze dell’ordine si sono infatti immediatamente precipitate sul posto. I carabinieri, che successivamente hanno eseguito i rilievi con la scientifica e avviato le indagini, hanno inizialmente collaborato con le volanti della Questura.

La porta distrutta in seguito all'esplosione

E la polizia ha intercettato l’auto in fuga dei banditi, facendo scattare un inseguimento per le vie di Lodi. Al momento però non c’è ancora notizia di eventuali arresti o denunce e gli accertamenti proseguono per dare un nome ai responsabili.