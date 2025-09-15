Colpo con l’esplosivo al Carrefour di Lodi: i ladri fuggono con la cassaforte, danni ingenti

Lodi, 15 settembre 2025 – Spaccata notturna al Carrefour di Lodi, via con la cassaforte. Sono in via di quantificazione, ma molto pesanti, i danni subiti dal supermercato Carrefour in viale Italia a Lodi.
I soliti ignoti, più persone, hanno squarciato la facciata con l’esplosivo, mandando in frantumi la vetrata e distruggendo tutto, fino a far cadere una porta. I vetri sono schizzati ovunque. La deflagrazione, che ha attirato l’attenzione dei residenti, svegliati all’alba dal forte boato, ha quindi permesso alla banda di farsi largo nell’esercizio commerciale.
Da una prima ricostruzione dell’accaduto, i ladri sono fuggiti portando con sé la cassaforte, il cui importo all’interno è ancora in via di quantificazione. L’intenzione era quella di aprirla altrove, con più calma, non sprecando secondi preziosi. Quando l’allarme si è messo a suonare, le forze dell’ordine si sono infatti immediatamente precipitate sul posto. I carabinieri, che successivamente hanno eseguito i rilievi con la scientifica e avviato le indagini, hanno inizialmente collaborato con le volanti della Questura.
E la polizia ha intercettato l’auto in fuga dei banditi, facendo scattare un inseguimento per le vie di Lodi. Al momento però non c’è ancora notizia di eventuali arresti o denunce e gli accertamenti proseguono per dare un nome ai responsabili.