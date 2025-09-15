Brembio, colpo col botto al bancomat della banca Centropadana: ladri in fuga col bottino

Brembio (Lodi), 15 settembre 2025 – Botto nella notte attorno alle3.00 e il bancomat dello sportello della filiale Centropadana di Brembio, proprio di fronte alla chiesa, è saltato in aria.

I ladri bombaroli sono tornati in azione questa volta nella Bassa: dopo aver saturato l'erogatore di banconote con esplosivo la banda ha probabilmente attivato due inneschi visto che si sono uditi distintamente due deflagrazioni. Poi la fuga in auto con bottino ancora da quantificare.

Sul posto sono arrivati subito dopo i vigilantes di Sicuritalia e i carabinieri per effettuare i rilievi. Ai tratta del dodicesimo colpo nel Lodigiano dall'inizio dell'anno.