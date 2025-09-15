Incontriamoci

al Death Cafè

Mauro Cerri
Incontriamoci al Death Cafè
Lodi
Abbonamento digitale:

6 € al mese

 

Abbonamento digitale:
Morte Francesca MannoZtl nel QuadrilateroNuovo San SiroOrso a BergamoFinale Miss Italia 2025Meteo
Acquista il giornale
CronacaBrembio, colpo col botto al bancomat della banca Centropadana: ladri in fuga col bottino
15 set 2025
MARIO BORRA
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Lodi
  3. Cronaca
  4. Brembio, colpo col botto al bancomat della banca Centropadana: ladri in fuga col bottino

Brembio, colpo col botto al bancomat della banca Centropadana: ladri in fuga col bottino

Furto nella notte con doppia carica di esplosivo, ora è caccia alla banda da parte dei carabinieri. Si tratta del 12esimo episodio da inizio anno nel Lodigiano

Il 'buco' nel muro lasciato dopo il colpo esplosivo al bancomat della banca Centropadana

Il 'buco' nel muro lasciato dopo il colpo esplosivo al bancomat della banca Centropadana

Per approfondire:

Brembio (Lodi), 15 settembre 2025 – Botto nella notte attorno alle3.00 e il bancomat dello sportello della filiale Centropadana di Brembio, proprio di fronte alla chiesa, è saltato in aria.

I ladri bombaroli sono tornati in azione questa volta nella Bassa: dopo aver saturato l'erogatore di banconote con esplosivo la banda ha probabilmente attivato due inneschi visto che si sono uditi distintamente due deflagrazioni. Poi la fuga in auto con bottino ancora da quantificare.

Sul posto sono arrivati subito dopo i vigilantes di Sicuritalia e i carabinieri per effettuare i rilievi. Ai tratta del dodicesimo colpo nel Lodigiano dall'inizio dell'anno.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Dalle cittàBancomat