Sant’Angelo, rubano al centro di raccolta ma vengono riprese e identificate dal drone della Polizia locale

Sant’Angelo Lodigiano (Lodi), 15 settembre 2025 – Cercano di rubare nel centro di raccolta dopo la chiusura, ma vengono viste e individuate grazie al drone della polizia locale.

Il nuovo strumento in dotazione al Comando di polizia locale di Sant’Angelo Lodigiano, diventato operativo da poche settimane, ha già dato buoni risultati. Sabato pomeriggio, dopo l’orario di chiusura del centro di raccolta comunale, due donne vi si sono comunque intrufolate per arraffare quanto presente. Ma un passante ha segnalato l’intrusione agli agenti che, dal cancello, hanno visto due persone nei cassonetti. Una volta vistesi scoperte, quindi, le due razziatrici sono scappate dal retro dell’impianto. Le donne hanno corso attraverso i campi, fermandosi per fare una pausa e tirare il fiato, ma non hanno fatto i conti con il drone dei vigili che, intanto, dall’alto, non solo le stava filmando, ma ha anche ripreso il veicolo, con tanto di targa, che le attendeva per la fuga. Le immagini delle due fuggitive, già analizzate, si vedono e sono molto nitide.

Da qui è stato possibile dare un nome ai loro volti e presto, per le donne, sarà formalizzata una denuncia. Soddisfatti gli amministratori comunali della giunta di Cristiano Devecchi che cercano di investire proprio sulla polizia locale, per aumentare il livello di sicurezza della città.