Casa violata mentre il padrone è in vacanza

CORNO GIOVINE (Lodi)Si era assentato per un intero fine settimana, ma al suo ritorno, domenica pomeriggio, ha purtroppo avuto l’amara sorpresa di essere finito nel mirino dei soliti ignoti: il proprietario di un’abitazione di via Kennedy a Corno Giovine ha dovuto chiamare i carabinieri perchè effettuassero il sopralluogo dopo che, un volta avvicinatosi alla casa per poter entrare, ha notato una finestra spalancata e, all’interno, gli ambienti messi sottosopra, segno evidente del passaggio dei ladri. Alle forze dell’ordine, chiamate subito dopo, è toccato il successivo compito di effettuare il sopralluogo per accertare se i ladri avessero trafugato o meno dall’abitazione oggetti preziosi.M.B.