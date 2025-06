Furto in cascina a Gambolò. Via trattore con seminatrice

GAMBOLÒ (Pavia)

Ladri di campagna. Dal cortile di un’azienda agricola a Gambolò, in via Agricoltura, hanno rubato un trattore di marca Fendt, con tanto di seminatrice agganciata al traino. Il furto è stato scoperto e denunciato ai carabinieri martedì mattina, messo a segno nella nottata precedente da ignoti che si sono introdotti senza effrazione, non essendoci recizione, e sono fuggiti a bordo dello stesso bottino, dal valore non quantificato con precisione ma dell’ordine delle svariate decine di migliaia di euro. Un danno notevole per l’azienda agricola, al quale si aggiunge anche quello dell’improvvisa privazione di uno strumento indispensabile per proseguire il lavoro nei campi, proprio in una fase delicata come quella della semina, ma è appunto in determinati periodi dell’anno, quando i trattori vengono più usati e quindi lasciati anche all’aperto per la notte, che con maggiore frequenza entrano in azione i malintenzionati.

Non sono legati alle stagioni agricole i furti invece nelle abitazioni, anche di campagna, come quello scoperto martedì pomeriggio a Valle Salimbene, in località Taccola. Nell’abitazione in una porzione di cascina, i ladri hanno approfittato dell’assenza mattutina dei padroni di casa per entrare, forzando la porta d’ingresso principale, e rubare circa 500 euro in contanti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per il sopralluogo.

Stefano Zanette