Due ore fuori casa di prima mattina. I ladri si portano via anelli e contanti

I proprietari sono stati fuori casa solo per un paio d’ore, tra le 8 e le 10 di lunedì. Ma al loro rientro hanno trovato la porta dell’ingresso forzata e hanno chiamato i carabinieri, intervenuti con una pattuglia del Radiomobile in via Cernaia. I ladri si sono introdotti in casa e hanno rubato due anelli d’oro e circa 200 euro in contanti, quello che hanno trovato mettendo a soqquadro alcune stanze, concentrando la loro attenzione in camera da letto e cucina. Sapevano forse di avere poco tempo a disposizione e pare che abbiano fatto in fretta, senza rimanere più di qualche minuto nella casa presa di mira, arraffando quello che hanno trovato e allontanandosi prima che il furto venisse scoperto.