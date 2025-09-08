Banda del botto all’assalto: fanno saltare il bancomat e scappano con il forziere

Sant’Angelo Lodigiano (Lodi), 8 settembre 2025 – Un boato fortissimo ha squarciato il silenzio della notte e ha mandato letteralmente in pezzi l’erogatore di banconote della Bcc Centropadana, ospitato nel centro commerciale Le Torri di Sant’Angelo Lodigiano. L’obiettivo della banda – certo un gruppo d’assalto specializzato in questo tipo di colpi con l’esplosivo – era ovviamente il forziere conservato all’interno dello sportello, presumibilmentre pieno zeppo di banconote di cui al momento il quantitativo resta ignoro, forziere che è stato prelevato dai malviventi e portato via nella loro fuga. Erano da poco passate le quattro del mattino tra domenica e lunedì quando i banditi – quattro secondo la prima ricostruzione – sono entrati in azione, agendo in pochi minuti: hanno saturato l’impianto con il materiale esplodente e poi acceso l’innesco. Il botto è stato violentissimo, come una bomba che ha squarciato il bancomat, distruggendo il vano dentro cui era protetto.

I componenti della gang sono penetrati nella galleria e hanno effettuato un lavoro di precisione, con i volti coperti tenuto conto che l’area è sorvegliata da diverse telecamere. Il botto ha danneggiato anche la copertura della galleria, oltre che le pareti interne dello sportello bancario ma il colpo grosso non ha creato danni agli altri negozi vicini e dunque il centro commerciale ieri mattina ha aperto regolarmente. Subito dopo l’assalto al bancomat è scattato l’allarme e sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno cercato di raccogliere i primi indizi importanti per le successive indagini, mentre i vigili del fuoco del distaccamento di Sant’Angelo Lodigiano hanno messo in sicurezza la struttura. Gli stessi pompieri sono dovuti intervenire anche nel Pavese, sull’ex Statale della Val Tidone, dove i banditi in fuga hanno abbandonato in un fossato e dato alle fiamme la prima auto utilizzata per il colpo, ridotta a un ammasso di lamiere carbonizzate. Evidentemente sono poi scappati con un altro mezzo, lasciando il fuoco a cancellare le loro tracce.