Aggredita dall’ex che poi fugge e si schianta. Ragazza salvata da vicesindaco e assessore

Ha aggredito l’ex fidanzata in strada, poi è fuggito sulla sua auto, alla guida della quale ha avuto un incidente stradale. È accaduto a Valera Fratta, nel Lodigiano, nella tarda serata di giovedì. A mettere in fuga l’uomo, un trentenne, sono stati il vicesindaco Flavia Venturini e l’assessore Giuseppe di Maria, che si trovavano nella zona e sono stati allertati dalle urla della donna. Fuggito sull’auto, l’uomo ha avuto nel corso della notte un incidente sulla A1, all’altezza di Fontanellato (Parma). Ora si trova ricoverato all’ospedale di Parma, sorvegliato a vista dai carabinieri. In stato di shock la giovane di 23 anni che ha denunciato alle forze dell’ordine di aver visto l’ex fidanzato con un coltello in mano.