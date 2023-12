Capodanno con Teo Teocoli, Giovanni Cacioppo e Max Pisu: risate a teatro a San Silvestro

Legnano (Milano), 29 dicembre 2023 – Per i tanti legnanesi rimasti in città, la città e la provincia propongono vari spettacoli per attendere il nuovo anno tra sketch, canzoni, imitazioni e tante risate. A Legnano Giovanni Cacioppo e Teo Teocoli ripercorrono le loro migliori battute e i loro monologhi più divertenti; a Castellanza e a Rescaldina spazio a Max Pisu e i Ridi per caso.

Giovanni Cacioppo

Al Tirinnanzi di Legnano va in scena il comico Giovanni Cacioppo con il suo spettacolo “Che rimanga tra Noi”, show comico che propone una raccolta dei migliori monologhi dell’artista, scritti in una carriera trentennale. Cacioppo nel suo spettacolo si rivolge al pubblico con toni confidenziali, le sue intenzioni sono quelle di creare una atmosfera intima e priva di barriere, come se si stesse chiacchierando con degli amici al bar. I biglietti sono disponibili su Ticketone e presso la biglietteria del Teatro: Poltronissima 46 euro, Poltrona 40 euro, Galleria 36 euro, ridotto 32 euro.

Giovanni Cacioppo (Foto d'archivio)

Teo Teocoli

Al teatro Galleria arriva invece Teo Teocoli con il suo “Tutto Teo”, quasi tre ore di spettacolo con il meglio del repertorio del grande artista. Dai monologhi alle parti musicali alternate, fino alle imitazioni e i personaggi più originali, come Caccamo e Celentano. In una parola, uno show in cui il pubblico non può non ridere molto. Uno spettacolo di puro divertimento, dove, in una sorta di “lanx satura”, Teo porta in scena il suo repertorio, senza una scaletta ma affidandosi alle emozioni e all’ispirazione del momento, in un viaggio a ritroso nella sua carriera di attore, cantante, ballerino, in una sola parola, di “showman”. Biglietti da 50 a 70 euro.

Teo Teocoli (Foto d'Archivio)

Max Pisu

A Castellanza si brinda al 2024 con Max Pisu dalle 21.30 al Teatro di Via Dante. Il comico legnanese sarà sul palco con Matteo Pisu e Valeria Lo Verso. Costo del biglietto 18 euro con prevendita presso “14 Art Gallery Cafè” via Vittorio Veneto 19 a Castellanza. Info al numero 3662590328.

Max Pisu (Foto d'archivio)

Ridi per caso

A Rescaldina si attende il nuovo anno con i “Ridi per Caso” dalle ore 21.30 all’Auditorium con lo spettacolo “Se vuoi rider tutto l’anno incomincia a Capodanno”. Il Trio comico porterà in scena uno spettacolo tutto nuovo, sarà lo spettacolo che segnerà il traguardo dei dieci anni del gruppo un mix di sketch, canzoni e tante sorprese, una serata all’insegna della comicità col coinvolgimento del pubblico. E dopo la mezzanotte brindisi e panettone per tutti. Posto unico 15 euro.