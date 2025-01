Punkreas, trent'anni di Paranoia e Potere: gli artisti-fans li omaggiano a suon di cover

Parabiago, 16 gennaio 2025 – Trent’anni e non sentirli. I Punkreas festeggiano l’anniversario in cifra tonda di “Paranoia e potere”, il loro terzo album, probabilmente il più popolare, sicuramente quello che li rivelò anche al di fuori dei confini della scena punk milanese. Numerose le iniziative in programma, che culmineranno con l’uscita della versione rimasterizzata del disco, edito nel 1995 da T.V.O.R. on vinyl, l’etichetta del comasco Stiv Valli, personaggio leggendario del punk italiano, a lungo titolare del negozio New Zabriskie Point.

Si parte con l’approdo su tutte le piattaforme digitali di un’inedita rilettura di Acà Toro, fra i pezzi trainanti del disco, firmata da Giancane, fra gli esponenti più brillanti del nuovo cantautorato tricolore. Il brano sarà disponibile da mercoledì 22 gennaio.

Le cover

Acà Toro sarà solo la prima di una serie di cover delle canzoni presenti nel disco, rilasciate esclusivamente in digitale, realizzate come omaggio da artisti legati alla band e e accompagnate da un artwork originale di Davide Toffolo, fumettista e leader dei Tre allegri ragazzi morti.

I pezzi verranno pubblicati a scadenze più o meno regolari fino al 21 marzo, data dell’uscita sul mercato della versione rimasterizzata di Paranoia e Potere. Per festeggiare è previsto anche un mini-tour, tre date in cui i Punkreas eseguiranno la scaletta completa dell’lp neo-trentenne: il 22 marzo si gioca in casa all’Alcatraz di Milano. Segurianno il 29 marzo al Vidia di Cesena e il 5 aprile al centro sociale Acrobax di Roma.

L’omaggio di Giancane

Il cantautore ha voluto rivedere l’arrangiamento di Acà Toro, fra i capisaldi dello ska-core made in Italy, abbandonano il ritmo in levare e “passandola alla centrifuga” con una drum machine targata Roland.

“Mi scrive Paolo dei Punkreas: 'Paranoia e potere fa 30 anni'. Sbam, penso io 'Ti andrebbe di fare una cover per l`uscita del vinile?' 'Sto in fissa certo!' 'Sono tutte libere, sei stato una delle prime persone a cui volevamo chiedere'. Ora, se penso a quel disco c’è Acà Toro, che hit è? Sarebbe una bomba, ma comincio a farmi tutte pippe mentali: 'Vabbè, ma l’hanno fatta gli Ska-P' "È in levare, io ho un problema col levare'. Poi penso, 'Oddio provo a farla con la 909, cassa dritta e pedalare, vediamo come viene'. Questa è Acá Toro e spero che vi piaccia. Grazie Punkreas, che vi siete fidati di me. Vi voglio bene".

L’album

Paranoia e Potere verrà ripubblicato in vinile, cd e cassetta. L’album è composto da 13 brani interamente registrato in analogico, che contiene alcuni pezzi, come "Aca'Toro", "La canzone del bosco" e "Tutti in pista", ancora oggi pilastri imprescindibili delle loro esibizioni dal vivo. Sono 50mila le copie ufficiali vendute, a cui si aggiunge un numero imprecisato distribuito ai concerti o “brevi manu” dai componenti stessi dei Punkreas.

I Punkreas, nati nel 1989 a Parabiago, viaggiano ora lieti verso i 40 anni di attività. Nel 2023 è uscito il loro ultimo album, Electric deja-vu.