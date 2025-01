Il rapper Lobbuten gira tra i Frogs: il campo dell’Amicizia di Legnano è un set

Daniel Lo Bue, rapper diciannovenne cresciuto nei palazzoni popolari di Limbiate, sta conquistando i cuori della Generazione Z. Con brani come Zanza Acculturato, Zone e Popo, Lobbuten si è distinto nel panorama musicale, portando testi che raccontano la realtà senza indulgere nei cliché della trap più cruda. Il suo nuovo singolo, Fango, ribadisce questo approccio: un inno alla resistenza e alla pulizia morale, lontano dalle sirene dell’illegalità e dai facili richiami di droga, violenza e delinquenza che spesso caratterizzano il genere. La scelta di girare il videoclip sul campo dei Frogs non è casuale: la squadra, impegnata nella Italian Football League, incarna lo spirito di chi lotta con passione e disciplina per emergere.

Un messaggio che Lobbuten sposa appieno, raccontando nei suoi versi i sogni e le speranze di chi cerca una via diversa, fatta di impegno e autenticità. Un parallelismo che si carica di significato proprio in vista dell’esordio stagionale dei Frogs, attesi sabato 15 febbraio contro i Dolphins Ancona. Come loro, anche Lobbuten gioca la sua partita, una partita che parla di riscatto e speranza.

Daniel Lo Bue, è un rapper che racconta la sua voglia di restare lontano dagli affari torbidi della periferia e di distinguersi dalla trap che sfrutta droga, violenza e delinquenza per attirare visualizzazioni. Nei suoi testi, Lobbuten dà voce ai sogni e ai problemi di un ragazzo cresciuto tra i palazzoni degradati, scegliendo la strada del sacrificio e del lavoro per realizzare i propri desideri. Avvicinatosi al rap da bambino grazie al fratello maggiore, Lobbuten è stato ispirato dall’unità e dalla forza della scena musicale emergente. Con artisti come Guè, Marracash e Sfera Ebbasta come modelli, ha iniziato il suo percorso con brani come *Zanza Acculturato* (70.000 visualizzazioni) e *Zone*, fino al recente successo *Popo*. Nei suoi versi, Lobbuten canta di speranza e riscatto, portando un messaggio autentico alle nuove generazioni.