Capodanno 2024, feste in piazza ed eventi: cosa fare il 31 dicembre in Lombardia

È già iniziato il conto alla rovescia per il Capodanno. Non quello degli ultimi 10 secondi, contati in coro, con amici e familiari, ma quello dei giorni che trascorrono tra Natale e Santo Stefano e San Silvestro: 5 giorni che ci avvicinano alla fine del 2023 e in cui i meno organizzati hanno ancora tutto il tempo di decidere dove trascorrere l’ultima notte dell’anno, dove e come brindare ai primi minuti di inizio del 2024, il New year’s day.

Ecco dunque i principali eventi in Lombardia, suddivisi per ciascuna delle 12 province della regione, per il 31 dicembre 2023 e l’1 gennaio 2024. Inizia il countdown con i migliori auguri della redazione.

Concerto: Inno alla gioia

La Nona di Beethoven, il cui Inno alla gioia è l'Inno europeo, è un capolavoro senza tempo. Il regista e attore Massimiliano Finazzer Flory introdurrà il concerto con la lettura teatrale del testamento di Ludwig van Beethoven, scritto ormai sull'orlo della disperazione a causa dell'irreversibile sordità il 6 ottobre 1802 ad Heiligenstadt e indirizzato ai fratelli Karl e Johann. Quattro i concerti all'Auditorium di Milano di Largo Mahler dell'Orchestra Sinfonica di Milano, che si terranno venerdì 29 dicembre (ore 20), sabato 30 dicembre (ore 20), domenica 31 dicembre (ore 20) e lunedì 1° gennaio 2024. Si esegue il capolavoro beethoveniano sotto la bacchetta del direttore emerito Claus Peter Flor. Al suo fianco un cast di altissimo livello costituito da Lenneke Ruiten (soprano), Theresa Kronthaler (mezzosoprano), Patrik Reiter (tenore), Modestas Sedlevicius (baritono), oltre al Coro sinfonico di Milano diretto da Massimo Fiocchi Malaspina.

Capodanno nei teatri a Milano

Capodanno in jazz al Nazionale Che Banca! con Chicago, il musical firmato da John Kander, Fred Ebb e Bob Fosse, oggi con Stefania Rocca e Chiara Noschese, che firma anche la regia. Notte di San Silvestro anche per Malika Ayane e Cats, il musical di Andrew Lloyd Webber che ha appena inaugurato Il Sistina Chapiteau. Tutto esaurito agli Arcimboldi per l'ultimo e il primo dell'anno con Antonio Albanese e il suo Personaggi, mentre al Franco Parenti si festeggia con Paolo Rossi in Da questa sera si recita a soggetto! Il Metodo Pirandello.

Alis, viaggio immaginario nel mondo di Alice

Il 31 dicembre con gli artisti de Le cirque top performer e la possibilità di incontrarli alla fine dello spettacolo per festeggiare insieme il nuovo anno. Alis è uno show delle meraviglie che incanta adulti e bambini. Acclamato dalla critica e già applaudito da oltre 300mila spettatori, con innumerevoli sold out, torna in versione Gran Galà. È presentato da Le cirque top performers, la più grande compagnia d’Europa: 24 fantastici artisti con numeri aerei e a terra, strepitosi nelle discipline più emozionanti: acrobati, giocolieri, equilibristi e musicisti. Sarà un’esperienza unica, un viaggio immaginario indimenticabile e appassionante nelle atmosfere ispirate ad “Alice nel Paese delle Meraviglie” e alla letteratura fantastica dell’800. Allianz Cloud via Marco Cremosano 2, Milano

Bergamo

Capodanno 2024 è firmato Radio Number One, con musica, divertimento e l’ospite per l’occasione il cantautore Giuliano Palma.

Non solo La Spezia, anche Bergamo vivrà l’ultima notte del 2023 insieme a Radio Number One. Ad animare Capodanno 2024, a Bergamo bassa, ci saranno i DJ Alvise Salerno e Vittoria Marletta. La serata in piazza, ad ingresso gratuito, si concluderà con il dj set di Radio Number One.

Un appuntamento organizzato dal Comune di Bergamo in collaborazione con Shining Production, che riempirà di musica, luci e tanto divertimento Nxt Station in Piazzale degli Alpini.

Colere

La Pro Loco di Colere organizza la tradizionale fiaccolata per salutare il 2023 lungo le vie del paese di Colere nella Notte di San Silvestro. Ritrovo alle ore 19.30 al bivio di via Valzella oppure al in fondo a via Valle; distribuzione delle fiaccole e partenza in direzione del centro del paese. I due percorsi si ricongiungeranno all’esterno del Presolana Cultural Forum per il tradizionale falò della vecchia ed ammirare i fuochi d'artificio, per festeggiare assieme l'arrivo del 2024!

Presolana Cultural Forum (via Asline, Colere)

Capodanno Aperipriff: la festa inizia il 31 dicembre alle 23.30, presso il PalaColere (Presolana Cultural Forum) di Via Asline con la musica di DJ Junker. Ingresso gratuito per tutti. Tessera 30€ per 10 consumazioni, in prevendita a 25€: parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza! Per informazioni e prevendite, contattare Andrea al 388.9843650

Brescia

Nel ricco palinsento di eventi natalizi per tutta la famiglia in programma nel capoluogo fino al 7 gennaio 2024, Brescia, oltre al centro storico animato con magia e giocoleria, pista del ghiaccio e la giostra cavalli d’epoca (piazza Mercato fino al 7 gennaio) prevede una grande attesa anche per Capodanno in Centro: dalle 20 Capodanno in Castello con We Love Castello; ore 21.30 – “Ma per fortuna che c’era il Gaber. Viaggio tra inediti e memorie del Signor G – Teatro Sociale; ore 22 Fedra Ensamble, Auditorium San Barnaba; dalle 21 capodanno in Piazza; dalle 22.30 Mr Rain in concerto in piazza della Loggia

Iseo

Domenica 31 dicembre dalle ore 22 il centro storico di Iseo si animerà con due palchi, animazione e tanto divertimento per aspettare il Capodanno 2024. Programma della serata: Palco Piazza Garibaldi - Radio Bruno: musica live e dj set con le migliori hit musicali dagli anni '90 al 2010;

Palco Viale Repubblica - Maracaibo: dj set e animazione con le migliori hit musicali dagli anni 2010 a oggi. Durante la manifestazione i bar del centro storico saranno aperti. Ingresso gratuito.

Ponte di Legno

Animazione e musica in piazza 28 settembre a partire dalle 17 alle 19 a Ponte di legno ma il momento più atteso è senza dubbio la fiaccolata dei maestri e di sci con spettacolo pirotecnico delle 19 presso la partenza della cabinovia ponte di legno Tonale la festa prosegue dalle 22 fino alle 2con la festa di capodanno sempre nella stessa piazza.

Salò

Il Natale d’Incanto a Salò chiude con lo spettacolo pirotecnico del 31 dicembre nella splendida cornice del Golfo di Salò, per salutare tutti insieme l’arrivo del nuovo anno! In attesa del countdown si può pattinare sul ghiaccio in Piazza Vittoria.

Una serata speciale, dalle ore 22, quella al Teatro Ponchielli in corso Vittorio Emanuele II a Cremona con protagonista Gene Gnocchi e la sua Band in Sconcerto Rock. Uno Show per festeggiare il Capodanno insieme a Gene nella duplice veste di attore e cantante.

Como

Tra il Lungolago e piazza Cavour dalle 21 balli, canti, animazione, concerto. Fuochi d'artificio a mezzanotte. Per chi vuole fare le ore piccole la festa proseguirà poi in piazza Volta, con divertimento per tutti, soprattutto per i più giovani.

Bellagio

Concerto di capodanno in piazza della Chiesa con dj set a Bellagio.

Lecco

Musica con band emergenti e DJ set presso Villaggio di San Nicolò in Riva Martiri delle Foibe dalle 16 alla 1 con brindisi di mezzanotte. Pista di pattinaggio in Piazza Garibaldi aperta fino a tarda notte con brindisi di mezzanotte.

Domenica 1 gennaio 2024 a Lecco, tradizionale Concerto di Capodanno. Sul palco della sala provinciale don Ticozzi, i musicisti della Lake Como Orchestra, diretti da Roberto Gianola, lecchese, che ha diretto orchestre in tutto il mondo, insieme al soprano Olga Angelillo e al tenore Filippo Pina Castiglioni. L'ingresso è gratuito ma occorre prenotarsi all'Infopoint di Lecco, numero di telefono 0341.481485

Varenna

In Piazza San Giorgio a Varenna, capodanno in piazza con dj Franco

Casalpusterlengo

Domenica 31 dicembre 2023, alle ore 22 al teatro Rossi a Casalpusterlengo, Tony&Mary Show - Terra Nostra di e con Tiziano Caputo e Agnese Fallongo, regia Raffaele Latagliata. Tonino e Maria, sono i due cantastorie siciliani che, alla fine degli anni ’50 avevano tentato di scalare l’intera penisola per arrivare fino in America e realizzare i loro ambiziosi sogni di gloria, che, giunti finalmente nel nuovo continente e ottenuto il tanto agognato successo, si renderanno conto che le cose non sono andate esattamente come avevano immaginato. Ne nasce una nuova tragicommedia musicale, dal sapore tipicamente nostrano, che rievoca le gesta di due giovani artisti pieni di talento che, nonostante scarpe rotte e suole fini, hanno sempre fantasticato di futuro scintillante fatto di lustrini e paillettes, convinti che volontà e talento potesse loro bastare. Ma come dice il celebre proverbio: non è sempre oro quello che luccica.

Lodi

La Provincia organizza per lunedì 1 gennaio 2024, alle 17, a Palazzo San Cristoforo (via Fanfulla 14), il Concerto di Capodanno con l’esibizione dell’orchestra “Infonote” diretta dal maestro casalino Serafino Tedesi. Ma per partecipare è richiesta la prenotazione, scrivendo nominativo e numero di posti a turismo@provincia.lodi.it (iscrizioni aperte fino ad esaurimento della disponibilità). Al termine del concerto, brindisi e aperitivo offerto a tutti i partecipanti.

Monza

Al teatro Villoresi, in piazza Carrobiolo, a Monza, dalle 22.15 lo spettacolo Tributo Italiano - Solo Musica Italiana

Al teatro Binario 7 due commedie, al termine delle quali ci si riunisce per il brindisi di mezzanotte. Gli spettacoli sono: L’anno sabbatico (ore 22:30 in sala Chapli) e IL matrimonio era ieri (ore 22:30 in sala Picasso).

Seveso

Anche quest’anno, la Città di Seveso presenta il suo atteso Gran Veglione di Capodanno.

L’evento, aperto a tutta la cittadinanza, si terrà domenica 31 dicembre presso il CineTeatro Politeama in Via Galimberti 16. Una serata ricca di cabaret, comicità e magia, offerta gratuitamente fino a esaurimento posti. Le porte del Politeama si apriranno alle 20:15, mentre lo spettacolo prenderà il via alle 21.

Al termine tutti i partecipanti sono invitati a spostarsi nella vicina piazza Cardinal Confalonieri per dare il benvenuto al nuovo anno.

Tre ospiti di rilievo si alterneranno sul palco del Politeama: Urbano Moffa, monologhista e caratterista, Viviana Porro, talentuosa attrice, imitatrice e cantante di Torino, Ale Bellotto, illusionista.

Grande attesa a Mantova per Madame che si esibirà in Piazza Sordello con ingresso gratuito. Alle ore 21 inizio musica con i mantovani Teasers; alle 22.30 lo spettacolo di Madame e subito dopo lo scoccare della mezzanotte spettacolo pirotecnico sul lungo lago. Quindi dj-set di Radio Bruno dopo i fuochi, fino alle 2.

Pavia

Tradizionale appuntamento con il musical di fine anno attraverso la musica del re assoluto di tutti i tempi: Elvis Presley. Spettacolo trascinante, carico di ritmo e passione, con band dal vivo. Un tributo, una biografia in musica che racconta l’aspetto umano del protagonista, dal faticoso lavoro di camionista, passando per la prima incisione discografica dedicata alla madre (“My Happiness”) al successo, alle accuse di razzismo e alla depressione. Un racconto attraverso le voci di personaggi (la madre, il padre, i ragazzi della sua band Jordans, sua moglie, la sua ultima compagna, il suo agente, il colonnello Parker), interpretati da 18 performer tra cantanti, attori, ballerini e musicisti. Domenica 31 dicembre 2023, ore 21:30 e lunedì 1 gennaio 2024, ore 18.

Broni

Domenica 31 dicembre al Teatro Carbonetti di Broni in Oltrepò Pavese Capodanno con intrattenimento, sorprese e musica con la band Cani sciolti, che proporrà un repertorio italiano ed internazionale vastissimo a partire dalle 22.30. Brindisi di mezzanotte e buffet! La serata è gratuita ma con prenotazione obbligatoria.

Livigno

Non è certo per tutte le tasche il ‘top new year’ che si può celebrare a Livigno, tra le più popolari stazioni sciistiche. Il costo, infatti, è di 300 euro a persona. Però è senz’altro un nuovo anno al top nel vero senso della parola perché il cenone si tiene in quota a 3mila metri. Carosello 3000 organizza al rifugio in cima alla Montagna un cenone con menu esclusivo accompagnato da show d’intrattenimento e dalla vista su tutta la valle di Livigno. L’offerta prevede alle 20 la salita in quota in cabinovia, quindi il cenone nella sala ristorante del Ristorante La Stuvetta a 3000 metri d’altitudine, musica dal vivo con lo spettacolo del violinista Alessandro Apinti, show dei gatti delle nevi e spettacolo d’intrattenimento; a mezzanotte brindisi in terrazza e tra la 1 e le 2.30 discesa a valle sui gatti delle nevi, i potenti mezzi a motore.

Livigno

Alle ore 18, presso il Campo Scuola fiaccolata dei maestri di sci che al termine bruceranno l'anno vecchio davanti al pubblico. Seguono eventi negli alberghi e locali

Sondrio

In piazza Garibaldi a Sondrio, a partire dalle 22.30, Capodanno in piazza con live music Italia '90 cover band, dj set international rewind '90, "riflesso band" i più grandi successi direttamente da Rai1. Ad accompagnare la serata fontane di luce, coriandoli, scintille ed effetti fiamma.

Chiavenna

Chiavenna, a partire dalle ore 22 in piazzale Bertacchi, propone "Capodanno insieme" con animazione e intrattenimento, live music e dance

Campodolcino

Sempre in Valchiavenna, in piazza S. Antonio a Campodolcino, a partire dalle ore 23 festa di fine anno con la musica di Radio Station one

Varese

Katia Follesa e Angelo Pisani nello spettacolo ‘Ride bene chi ride all'ultimo’, presso il Teatro di Varese, in piazza della Repubblica. Inizio ore 22. Gallarate, Teatro Condominio Vittorio Gassman, via Teatro 6

Debora Villa porta in scena uno spettacolo super comico in cui i personaggi si susseguiranno sul palco fra colpi di scena e sorprese. Con la partecipazione di Luce Pellicani, Max Samaritani, Juri Primavera, Amedeo Abbate, Andrea Nani, lo spettacolo potrà arrivare anche dalla sala ed essere parte integrante dell'evento. Solo per i volontari, naturalmente. Chi con una barzelletta, chi con una canzone, oppure un semplice aneddoto.

Unico requisito fondamentale: tanta voglia di divertirsi. Inizio ore 21.30

Saronno

Il Teatro Giuditta Pasta di Saronno ospiterà il 31 dicembre un concerto in omaggio ad Ennio Morricone. L’Ensemble Symphony Orchestra, diretta dal Maestro Giacomo Loprieno, eseguirà un repertorio che spazia dalle colonne sonore più celebri del Maestro, come “Mission”, “La leggenda del pianista sull’oceano”, “C’era una volta il west”, “Nuovo cinema paradiso”, “The hateful eight”, “C’era una volta in America”, “Per qualche dollaro in più”, “Malena”, fino a brani meno noti ma di grande bellezza, come “Gli intoccabili”, “La califfa”, “Canone inverso”. Ad accompagnare il pubblico, dando voce ai personaggi e alle ambientazioni, sarà l’attore Andrea Bartolomeo.