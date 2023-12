Il conto alla rovescia con i musical di Broadway

Due spettacoli musicali per salutare il 2023 e per dare il benvenuto al nuovo anno. Il tutto sotto la regia della Fondazione Teatro Donizetti. Domenica 31 dicembre alle 22 (biglietti esauriti) va in scena al teatro Donizetti All That Musical, spettacolo che, attraverso altrettanti medley, incorpora i momenti più brillanti di otto famosissimi musical di Broadway, mentre per lunedì 1 gennaio è previsto al teatro Sociale (ore 11, biglietti esauriti) il Concerto di Capodanno di cui sarà protagonista l’Orchestra Filarmonica italiana nell’esecuzione di classici della ricorrenza e brani tratti da famose opere. Ideato dalla Compagnia Bit, con la regia e le coreografie di Melina Pellicano, All That Musical passerà in rassegna A Chorus Line, che introduce idealmente lo spettacolo, e poi via via, in un susseguirsi di melodie, ritmi e balli incalzanti, Notre Dame de Paris, Moulin Rouge (con uno scatenato can can in voga a Parigi ai primi del ‘900), The Panthom of the Opera, Cabaret (omaggio a Liza Minelli), Chicago, Grease, non prima di aver rievocato La febbre del sabato sera con brani diventati famosi negli anni ‘70 come Disco Inferno, Saturday Night fever e i grandi successi dei Bee Gees.

Lunedì il concerto dell’Orchestra Filarmonica italiana, diretta nell’occasione da Marco Dallara, sarà dedicato, come da tradizione, al mondo austro-ungarico, con uno spazio rivolto ai grandi autori del melodramma italiano. La prima parte sarà un omaggio alla terra della lirica: l’Italia da Rossini a Mascagni, passando da Ponchielli, Verdi, e Gaetano Donizetti. A seguire l’orchestra suonerà la tradizionale sequenza di Valzer e Polke, che recano la celebre firma di Johann Strauss figlio.

Michele Andreucci