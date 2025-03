Il Premio Felice Musazzi esce dai confini: porte aperte alle opere in italiano

Legnano, 11 marzo 2025 – Torna nel 2025 la seconda edizione del Premio Città di Legnano Felice Musazzi, il premio organizzato dal Comune di Legnano e dal Comitato per il Centenario della nascita di Musazzi che ha l’obiettivo di dare un contributo allo sviluppo del teatro in tutte le sue forme e, in particolare, alla conoscenza e alla divulgazione del teatro dialettale che proprio in Musazzi, fra i fondatori della storica compagnia dei Legnanesi, aveva trovato un maestro e un divulgatore.

Ma la novità del premio è proprio costituita dall’allargamento a una platea più ampia di partecipanti. Rispetto alla prima edizione che si era tenuta nel 2022, la novità è questa volta costituita dall’apertura alla partecipazione di testi anche in lingua italiana, una possibilità che si aggiunge a quella per i lavori scritti nei dialetti di tutta Italia.

Le ragioni della scelta

“Con questa scelta allarghiamo la platea dei potenziali concorrenti – ha così spiegato la nuova direzione presa dal premio Guido Bragato, assessore alla Cultura –, perché è un fatto che oggi la stragrande maggioranza dei testi teatrali sia scritta nella nostra lingua, quindi aprire a questi lavori è condizione essenziale per aumentare il richiamo del Premio. Al termine della prima edizione, organizzata sulla scia delle iniziative del Centenario della nascita di Musazzi, avevo espresso l’augurio che questa non rimanesse un fatto isolato, perché la figura e l’eredità artistica di Musazzi sono un patrimonio della storia del teatro devono restare come riferimenti imprescindibili”.

Il termine per la presentazione delle domande è per questa edizione fissato al 17 maggio; una volta conclusa la raccolta dei partecipanti al premio, comincerà il lavoro vero e proprio della commissione, che valuterà le opere e le compagnie alla luce di alcuni criteri, quali tema trattato, regia, recitazione, elementi scenici e curriculum dell’attività.

Il meccanismo di votazione

Conclusa anche questa parte della selezione, saranno infine le tre compagnie prime classificate nella graduatoria stilata dalla Commissione a partecipare alla rassegna teatrale che si terrà in autunno.

La compagnia vincitrice sarà determinata da un meccanismo di votazione mista che terrà in considerazione le valutazioni espresse dalla Commissione e dal pubblico; la cerimonia di premiazione si terrà al Teatro Tirinnanzi, dove saranno assegnati anche dei premi speciali con la partecipazione di ospiti di rilievo del panorama teatrale.