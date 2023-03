Vermezzo, bambino di 5 anni soffocato da un boccone di pane

A Vermezzo è atterrata l'eliambulanza per il trasporto urgente del bambino

Vermezzo – Ha inghiottito un boccone di pane che gli è andato di traverso, andando a infilarsi nei bronchi. E’ gravissimo un bambino di 5 anni di Vermezzo con Zelo, in provincia di Milano. Una comunità che è ancora sotto choc per una caso che ricorda molto quella avvenuta a Monza settimana scorsa, vittima in quel caso una bambina di 8 mesi soffocata dalla pappa.

Il dramma

Il piccolo stava cenando a casa con i genitori quando ha inghiottito il pezzo di pane che è andato di traverso, impedendogli di respirare. Papà e mamma le hanno tentate tutte per liberarlo dal corpo estraneo e hanno chiamato i soccorsi giunti con un equipaggio della Ata di Zelo e con l’eliambulanza. Il bimbo è andato in arresto cardiocircolatorio e ora lotta tra la vita e la morte al Niguarda.

Dove

L’incidente è avvenuto in un bel quartiere residenziale in via Galileo Galilei a Vermezzo dove in molti hanno visto atterrare l’elisoccorso. Di certo, nessuno poteva immaginare la tragedia che stava per colpire la famiglia.

La solidarietà

“Pensiamo di organizzare una raccolta fondi per sostenere quella povera famiglia che sta vivendo un momento drammatico – ha scritto una donna sui social – possa giungere loro tutto il nostro affetto e la nostra vicinanza in questo terribile momento”.