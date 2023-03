Bimba morta per la pappa di traverso, le parole della mamma: “Per sempre”

>>>/DICIOTTENNE MORTA IN CASA DOPO UNA FESTA

Bimba morta per la pappa di traverso, gara di solidarietà per la mamma della piccola Bianca

Brugherio (Monza Brianza), 12 marzo 2023 – “Per sempre”. Due parole che dicono tutto, accanto, un cuoricino bianco, candido, come il nome della piccola figlia. E poi le foto, le immagini dei momenti più belli. È così che, su Instagram, G.R., giovane mamma di Brugherio, in Brianza, ha voluto salutare sui social network la sua Bianca.

Il messaggio

Il suo piccolo angelo che è volato in cielo, a soli otto mesi, per colpa di una crisi respiratoria. Dopo una maledetta pappa andata di traverso. “Quello che è successo e ciò che mi lega a mia figlia lo tengo per me”, dice la donna. Una tragedia che ha scosso tutti, scatenando subito una gara di solidarietà per sostenere la mamma, che ha anche una bambina più grande e stava anche affrontando un momento molto critico sia dal punto di vista familiare che lavorativo.

“Una situazione che sta un po' sfuggendo di mano – dice, però, un po' preoccupata per il clamore mediatico -, anche perché ho letto di una raccolta, ad esempio, della quale io non so nulla, per cui nessuno mi ha contattato. Spero tanto non ci siano speculazioni e voglio solo essere lasciata in pace”.

La tragedia

Il decesso risale a sabato 4 marzo, mentre la piccola si trovava ricoverata nel reparto di rianimazione all'ospedale San Gerardo di Monza. L'origine di tutto, sei giorni prima. La donna sta dando da mangiare a Bianca, quando a un certo punto, come capita mille volte con i bambini di quella età, la pappa va di traverso. Questa volta, però, l'imprevisto causa e un vero e proprio corto circuito nella respirazione della bimba. È il panico. Viene portata in ospedale. I medici le tentano tutte. Ma dopo sei giorni di agonia non possono fare altro che arrendersi. Il cuoricino della bambina non batte più, si spengono tutte le speranze e rimangono solo le lacrime della donna, dei famigliari, dei tanti amici e colleghi. Uno choc. Tutti cercano di manifestarle affetto, di stringersi attorno. Una missione difficilissima, perchè è un dolore incalcolabile. Anche sui social in tanti le mandano manifestazioni di vicinanza.

L’aiuto

Ma c'è anche chi prova a fare qualcosa di ancora più concreto, per aiutarla almeno dal punto di vista economico. Partono due raccolte fondi online su piattaforme specializzate, dove amici e colleghi, ma anche persone che non la conoscevano e sono rimasti colpiti dalla vicenda, stanno dando il loro contributo, arrivato a circa 5mila euro. “Un piccolo gesto venuto dal cuore”, si chiama una delle due campagne. “G. ha una bimba più grande ma al momento sta affrontando anche una separazione. Lo scopo della campagna è dare un attimo di respiro economico alla situazione personale che sta «affrontando” scrivono i promotori dell’iniziativa sulla piattaforma. E ancora: “Siamo rimasti pietrificati dalla terribile storia che riguarda G. e la piccola Bianca. Abbiamo pensato ad un piccolo gesto che possa in qualche modo essere utile”. Perchè «anche chi non ti ha conosciuta, piccola Bianca, conosceva una parte di te attraverso le persone che ti vogliono bene. Ed è per loro questo semplice gesto di vicinanza, certi che sapranno come trarre del bene e fare del bene, anche in una situazione così difficile». Parole di conforto per una giovane mamma, grafica, creativa e truccatrice, rimasta senza una delle sue ragioni di vita.