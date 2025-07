Festival “fedele alla linea“. Rugby Sound apre i battenti. Cccp star della kermesse

Una cosa è certa: l’edizione 2025 del Rugby Sound che troverà spazio dal 3 al 19 luglio all’Isola del Castello sarà un’edizione rovente: si parte infatti domani con una tappa imperdibile del tour Cccp – Ultima chiamata. Il giorno dopo, 4 luglio, serata "calda" e dai toni punk con i Punkreas, Derozer, e Bambole di Pezza. I Punkreas celebreranno i trent’anni dell’album "Paranoia e Potere".

Il 5 luglio, spazio a "Voglio tornare negli anni 90", uno dei party più amati dal pubblico. Il 6 luglio si cambia nuovamente genere con Kid Yugi, Nerissima Serpe + Papa V + Fritu, un appuntamento urban con alcuni dei nomi più rilevanti della scena. Il 7 luglio, dopo il pienone del 2024, tornano Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso per la serata Deejay Time all’insegna della dance.

Qualche giorno di pausa e si ricomincia il 10 luglio con l’evento gratuito che porterà sul palco legnanese Cisco. La prenotazione per questa serata è obbligatoria. Il 12 luglio torna un altro party che ha già fatto tappa di fronte agli spettatori del Rugby sound in passato: ospite speciale della serata sarà Laura Esquivel, per una serata carica di emozioni.

Il 13 luglio riecco una nuova serata urban: Artie 5ive salirà sul palco con il suo "La Bellavita Summer Tour 2025", preceduto da Niky Savage. Il 15 luglio, poi Il Rugby sound aprirà il suo palco ad Anna, l’artista femminile più ascoltata e premiata del 2024 con il suo "VB Summer Tour 2025": questo è certo uno degli appuntamenti più attesi.

E così si arriva alle tre serate conclusive del festival: il 17 luglio è prevista una serata doppia con due protagonisti del nuovo panorama musicale. Naska presenterà "The Freak Summer Show", mentre FuckYourClique porterà per la prima volta dal vivo il suo tour estivo dopo il successo dell’album "Scusate il ritardo".

Il 18 luglio l’appuntamento più atteso della manifestazione di quest’anno: sul palco dell’isola del Castello, la leggenda del rap italiano Gué con "La Vibe Summer Tour 2025", un concerto che ripercorre tutta la carriera del rapper, dagli inizi fino all’ultimo album.

19 luglio, infine, chiusura con la Zarro Night: ospiti speciali, tra gli altri, Eiffel 65, DJ Matrix, Skar & Manfree, Brothers.