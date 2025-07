In bar e negozi senza pagare: nel Magentino è caccia a una coppia di giovani

Magenta (Milano) – Una coppia di giovani sta creando problemi a non finire a esercenti e negozianti del Magentino. Piccoli episodi, che fruttano spesso solo pochi soldi, ma che sommati rappresentano un danno non indifferente. E creano disagio in chi lavora onestamente. In sostanza i due fanno acquisti e se ne vanno senza pagare, come se nulla fosse. Spesso con quello che hanno consumato, anche solo un caffè. I due sono un uomo e una donna, entrambi molto giovani, che stanno facendo colpi a ripetizione.

A rendere nota la situazione è stato un commerciante, che ha condiviso la sua esperienza sui social nel tentativo di mettere tutti in guardia. Una donna ha aggiunto che proprio quei due giovani si sono recati nel suo bar, a Casterno di Robecco sul Naviglio, e al momento di pagare il bancomat non funzionava.

Quando ha cercato di spiegare che non avrebbe fatto credito a sconosciuti, i due si sono allontanati senza acquistare nulla. Purtroppo, non sono stati gli unici a cadere nel raggiro. Un’altra persona ha avuto un episodio simile. Anche in questo caso, i giovani hanno tentato di pagare con il bancomat, ma quando si è capito che non potevano farlo, sono usciti per andare a prelevare e non sono più tornati.

Alcuni utenti sui social si sono fatti giustizia da soli, condividendo foto e nomi dei due giovani, sperando di mettere in guardia gli altri e di aiutare le autorità a identificarli. Ormai i loro volti e nomi sono conosciuti un po’ da tutti, ma nessuno riesce a fermarli. Servono le denunce, tuttavia parecchi lasciano perdere perché il danno subito è irrisorio e hanno il timore che le denunce alla fine non porteranno a nulla.