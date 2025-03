Un nuovo ramo del fiume Olona. Al sicuro il quartiere Cascinette

A San Vittore Olona è stato attivato un nuovo ramo del fiume Olona nell’ambito dei lavori per il completamento delle vasche di laminazione destinate a contenere le piene tra San Vittore Olona, Canegrate e Parabiago. Questi interventi, che dovrebbero concludersi entro maggio, hanno permesso di ricostituire l’isola fluviale attorno ad alcune costruzioni nel rione canegratese delle Cascinette. Nei mesi scorsi è stata smantellata la vecchia roggia molinara sul lato sanvittorese del fiume.

La roggia un tempo raccoglieva l’acqua durante le piene e permetteva di far tracimare l’Olona nei campi a Nord-Est. Al suo posto è stata creata una nuova tratta fluviale, che si sviluppa per alcune centinaia di metri a Nord-Est delle Cascinette, attraversando la zona della Cascina Luciano e dell’area feste. Sul lato del nuovo corso d’acqua si trovano le paratie di regolazione delle bocche di presa delle due vasche di laminazione. Inoltre è stato realizzato un nuovo ponte, accessibile ai visitatori del Parco dei Mulini, con dentro gli invasi anti-alluvione. Per quanto riguarda l’altro ramo del fiume, che scorre lungo il versante Sud-Ovest vicino al depuratore, il flusso d’acqua è stato temporaneamente interrotto e il tratto risulta stagnante.

La situazione durerà quindici giorni, necessari a completare un’ulteriore paratia poco più a monte, nei pressi della Foppa. Il corso principale dell’Olona verrà deviato verso la nuova tratta, mentre sulla vecchia rimarrà un flusso ridotto, controllato dalle paratie che, in caso di piena, potranno essere chiuse per convogliare l’acqua nel nuovo tratto e nelle vasche di laminazione.

Gli interventi garantiranno maggiore sicurezza all’intero quartiere delle Cascinette, evitando il ripetersi di allagamenti come nel settembre 2021, con danni per migliaia di euro ai residenti della Cascina Luciano. Le nuove vasche saranno in grado di contenere tra i 700mila e un milione di metri cubi d’acqua, proteggendo i territori a valle dalle esondazioni. Sono state inoltre ultimate quattro nuove aree golenali tra Canegrate e Parabiago che, oltre alla sicurezza idraulica, offriranno un impatto visivo suggestivo sull’intera area.

Christian Sormani