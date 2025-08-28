Sfida all’ultimo metrò
Ivan Albarelli
Sfida all’ultimo metrò
Cronaca
Scatta l'sos adozione dei minori. Soltanto tre vivono in famiglia
28 ago 2025
SILVIA VIGNATI
Cronaca
Scatta l’sos adozione dei minori. Soltanto tre vivono in famiglia

Solo tre minori vivono in famiglie affidatarie. Mentre i Servizi sociali hanno in carico in istruttoria circa 120 minori, di cui 3 frequentanti Centri diurni e 10 collocati in comunità, alcuni dei quali con il genitore. La disparità è evidente. Per colmarla l’assessore alla prevenzione e sicurezza sociale, Rosario Vitolo (nella foto), lancia un invito: famiglie affidatarie, fatevi avanti. "In tema di affido le convenzioni internazionali e la legge italiana privilegiano, nell’esclusivo interesse del minore, il collocamento di questo presso il proprio ramo parentale non disfunzionale ovvero presso famiglie, coppie affidatarie o single e solo come extrema ratio il collocamento in comunità - spiega -. Di fatto, purtroppo, per la mancanza di affidatari idonei, l’eccezione rischia di diventare la normalità, che a tuttotondo non ci piace proprio. A tal fine lanciamo un vero e proprio appello alla cittadinanza a lasciarsi provocare da questo tipo esperienza contattando, per maggiori informazioni, il Servizio Affidi dell’Azienda So.Le di Legnano". La spesa sociale del Comune si aggira intorno al 18% del bilancio, in parte destinata all’Aes (Assistenza educativa scolastica), in parte alla compartecipazione alle rette per le Rsa. La terza voce è la più critica, "perchè la spesa per i collocamenti in comunità è imprevedibile e improgrammabile, poiché si fonda su provvedimenti emessi o avallati dall’Autorità giudiziaria i quali, di solito, devono essere eseguiti con carattere d’urgenza - prosegue Vitolo -. Per questa ragione, nell’ultima manovra di correzione del bilancio, abbiamo dovuto destinare 86.000 euro di avanzo di amministrazione relativamente a spese per il collocamento in comunità di minori anche con genitore".

Silvia Vignati

© Riproduzione riservata