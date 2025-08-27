Calcio dell’altro mondo

CronacaNuove ciclabili, il progetto avanza. Via libera al cantiere in tre fasi. Chiusure e deviazioni in vista
27 ago 2025
PAOLO GIROTTI
Cronaca
Nuove ciclabili, il progetto avanza. Via libera al cantiere in tre fasi. Chiusure e deviazioni in vista

Legnano, l’intervento fa parte di un piano di 750 chilometri di percorsi protetti attorno a Milano. Dopo la pausa estiva, i lavori riprenderanno lunedì nella zona di viale Gorizia.

Nuovo step in città per il completamento del progetto Cambio di Città Metropolitana, iniziativa che punta a realizzare 750 chilometri di piste ciclabili che collegano l’hinterland e i comuni circostanti al centro di Milano: nei prossimi giorni Città Metropolitana, infatti, si occuperà della messa in sicurezza, a Legnano, dell’attraversamento pedonale verso via Macello, della riqualificazione dell’ingresso del giardino Pattani e dell’asfaltatura di via Macello. Dopo il tracciamento e la posa della segnaletica in piazza Mercato, nel giardino Pattani e in corso Garibaldi avvenuta prima della pausa agostana, il progetto Cambio di Città Metropolitana, riprende i lavori lunedì 1 settembre nella zona di viale Gorizia.

Il primo intervento sarà la messa in sicurezza, tramite rialzo, dell’attraversamento pedonale di viale Gorizia posto fra l’intersezione con via Macello e il fiume Olona. I lavori, della durata di quattro giorni, comporteranno la chiusura al traffico di viale Gorizia nel tratto fra corso Magenta e via Guerciotti ma solamente per mezza giornata, presumibilmente martedì 2 o mercoledì 3 settembre. La seconda fase dei lavori, in cui sarà completata la messa in sicurezza dell’attraversamento, comporterà invece il restringimento della carreggiata, sempre nel tratto di viale Gorizia compreso fra corso Magenta e l’incrocio con via Guerciotti.

La terza fase vedrà due interventi: l’ampliamento dell’ingresso del giardino Pattani, l’asfaltatura di via Macello con il rifacimento del manto d’usura. Durante i lavori sarà chiuso l’accesso da viale Gorizia al giardino Pattani e la durata complessiva degli interventi, condizioni meteorologiche permettendo, sarà di una quindicina di giorni.

