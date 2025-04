Salta tra le polemiche il concerto dei Punkreas

Rinviare il concerto del 25 aprile al Centro Pertini a causa della morte di Papa Francesco? Secondo i Punkreas, il gruppo musicale che domani era previsto in cartellone, non è il caso, perché "Il 25 aprile non è una festa in discoteca o un happy hour, ma il giorno in cui si ricorda la liberazione dell’Italia dal nazifascismo, grazie alla Resistenza che ci ha poi condotti alla democrazia". Anche a Legnano, gli eventi rinviati per il lutto nazionale per la morte del Papa si sono improvvisamente trasformati in un’occasione polemica.

Alla base della vicenda, la decisione presa dall’amministrazione comunale legnanese di rinviare e posticipare alcune manifestazioni previste in questi giorni: tra queste anche il concerto dei Punkreas, che l’amministrazione ha comunicato essere stato posticipato al prossimo 4 maggio. "Non è stato concordato alcuno spostamento al 4 maggio, se non in caso di maltempo", è stata la prima reazione dei membri dei Punkreas, che speravano in un ripensamento da parte dell’Amministrazione comunale.

"L’invito del Governo alla sobrietà e l’allungamento a cinque giorni del lutto nazionale ci sembra solo un ricatto morale per depotenziare la festa della Liberazione dal nazifascismo – è la tesi sostenuta dal gruppo musicale, nonostante la decisione sia stata presa dall’amministrazione comunale, spiegano da Palazzo Malinverni, in totale accordo con il Centro Pertini –. Noi, Punkreas, non vogliamo cedere a questo subdolo modo di utilizzare la scomparsa del Pontefice per biechi fini politici di parte. Per noi, la festa è il 25 aprile! Il Comune di Legnano, secondo noi, ha sbagliato ad annullare tutte le celebrazioni, tra cui ovviamente quella che ci vedeva coinvolti al Centro Sociale Pertini – Salice. Ma nonostante ciò, diamo comunque la nostra disponibilità al Centro Pertini per essere il 25 aprile al Salice e difendere la Festa, insieme ai valori che essa rappresenta, con o senza il patrocinio del Comune. Facciamolo da soli e facciamolo insieme. Troveremo il modo. È il minimo che possiamo fare per onorare chi ha lottato per regalarci qualcosa di ben più prezioso: la Libertà".

Non è questa la prima volta che i concerti dei Punkreas a Legnano provocano polemiche: nel 2018, l’amministrazione comunale allora al governo della città vietò l’esibizione del gruppo musicale, sempre il 25 aprile, per questioni di sicurezza. Le norme più stringenti in materia avevano spinto prima la Polizia Locale e poi la Polizia di Stato, con un ordine ufficiale di divieto del questore, a decidere lo stop alla manifestazione.