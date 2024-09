Rescaldina, muore a 36 anni nello scontro tra il suo monopattino elettrico e una bicicletta

Rescaldina (Milano), 6 settembre 2024 – Un uomo di 36 anni anni, che stava viaggiando a bordo del suo monopattino elettrico, ha perso la vita nella serata di ieri a causa di un incidente accaduto sulla Provinciale Saronnese nel tratto che ricade nei confini di Rescaldina. L’incidente ha coinvolto anche una bicicletta, guidata da un 22enne di nazionalità ucraina. I due mezzi sono entrati in collisione intorno alle 22.30 e ad avere la peggio è stato il 36enne: secondo la prima ricostruzione il monopattino stava tentando di sorpassare la bicicletta - entrambi i mezzi procedevano in direzione Saronno - ma l'ha urtata provocando la caduta: l’uomo alla guida del monopattino ha battuto la testa violentemente una volta perso il controllo del mezzo.

Sul posto sono intervenute i soccorsi inviati da Areu e i Carabinieri. Il 36enne è stato prima assistito sul posto e poi condotto in ospedale a Legnano, ma le ferite subite ne hanno provocato il decesso. Anche il 22enne è stato trasportato in ospedale in codice giallo a causa delle ferite subite nell’impatto. Il 36enne deceduto non aveva con sé documenti di riconoscimento e i Carabinieri, che si sono occupati dei rilievi del caso, stanno ancora cercando di identificarlo.