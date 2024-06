Calcinate, cade dal monopattino e picchia la testa. Si rialza e si rimette in strada, poco dopo sviene

Calcinate (Bergamo), 9 giugno 2024 – A Calcinate un 42enne è scivolato dal monopattino e cadendo ha picchiato violentemente il capo, poi si è rialzato e si è rimesso in marcia. Un medico che ha assistito alla scena, lo ha seguito perché si era accorto che perdeva copiosamente sangue dal capo. Duecento metri dopo arrivato all’altezza di vicolo chiuso San Rocco, infatti, il 42enne è svenuto cadendo nuovamente a terra. Il medico a quel punto è sceso dall’auto e ha prestato i primi soccorsi.

È successo oggi intorno alle 14.30 in pieno centro a Calcinate. La titolare del vicino bar ha chiamato il 112. Pochi minuti dopo sono arrivati un’ambulanza, un’auto medica, e l’elisoccorso da Bergamo. Sul posto anche la polizia locale e i carabinieri della stazione di Calcinate. I sanitari hanno stabilizzato il ferito che poi è stato caricato sull’ambulanza fino al campo sportivo dove era atterrato l’elicottero. L’uomo è in gravi condizioni ed è stato portato in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia.