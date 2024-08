Eleonora, caduta fatale. Il dolore degli amici: "Salita sul monopattino perché stava bene"

Una scarpa. Nel punto in cui nella notte tra domenica e lunedì si è verificato il terribile incidente in monopattino di Eleonara Paveri, a distanza di ore non ci sono fiori o bigliettini. Gli amici della 18enne che ha perso la vita non riescono neppure passare su quel marciapiede "maledetto". Sono sconvolti. Non pensavano che una divertente serata in piscina potesse finire nel modo peggiore. "Sono stato a casa di Eleonora – ha raccontato un amico minorenne –. Poi insieme a Chiara hanno preso il monopattino con cui hanno fatto l’incidente. Dopo un po’ la sorella di Chiara mi ha chiamato perché non le trovava più".

Solo un giro, due curve a pochi metri da casa, quando tutti gli amici avevano lasciato la villa per raggiungere il centro Cazzamali dove si ritrovano. Eleonora, o Sky come la chiamavano gli amici, ha trovato la morte così: a causa di un grave trauma addominale, con emorragia interna, compatibile con la caduta dal monopattino. "Era una bravissima ragazza - ha aggiunto l’amico -. Non era certo il tipo da fare bravate o assumere sostanze stupefacenti. Quando hanno preso il monopattino stavano bene, altrimenti le avrei fermate. Non si può salire su un monopattino e sparire con uno schiocco di dita". Vivace, sempre sorridente, Sky viene descritta così. "Era simpatica e molto rispettosa - ha proseguito il giovanissimo -. Non riusciamo a crederci, non ti aspetti che uno prenda il monopattino, cada e non ci sia più". Studentessa della scuola internazionale di Milano, Sky, che a maggio era diventata maggiorenne, si era trasferita nella metropoli per frequentare le lezioni e la mamma, insegnante di lettere in una superiore di Pavia, la seguiva con moltissima attenzione. Figlia unica di una famiglia benestante, sembra che ora Sky sognasse di trascorrere all’estero un periodo dell’ultimo anno prima della maturità, forse per uno scambio internazionale. Dai profili social emerge una normale adolescente che amava la musica rap, i piercing e i tatuaggi. Una giovanissima che aveva trovato in Giulia, una studentessa del liceo delle scienze umane di Pavia una sorella per scelta, la migliore amica che la faceva ridere e che forse era la depositaria dei suoi desideri. Nei vari profili Sky manifestava il desiderio di avere una relazione stabile e non solo degli amici. Figlia di un imprenditore, quando era più piccolina frequentava gli amici dei genitori. Poi, una volta raggiunta la maggiore età, ha cercato di trascorrere più tempo in casa da sola e con i propri amici, felice d’avere la villa e la piscina di via De Carlo tutta per sè. L’altra sera, appena sono stati avvisati, i genitori della ragazza sono rientrati dalle vacanze con il cuore spezzato e ieri diverse persone si sono strette attorno a loro per cercare di sostenerle nel momento più terribile. Intanto Chiara è stata dimessa dall’ospedale e potrà raccontare che cosa è accaduto sul marciapiede di Bonomi nella notte tra domenica e lunedì.