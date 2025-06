Dramma a Rescaldina: bimbo di 1 mese e mezzo muore al pronto soccorso

Rescaldina (Milano) – Quando è arrivato in pronto soccorso il piccolo era già in scompenso cardiaco: i tentativi di rianimazione, proseguiti per oltre un’ora, non sono serviti a nulla e così il neonato, di solo un mese e mezzo, è purtroppo deceduto.

La tragedia è accaduta nella notte e ha avuto inizialmente come teatro Rescaldina, dove il bambino viveva in una roulotte in via Valsesia con la sorella e i genitori, una famiglia di giostrai.

Cosa sappiamo

Intorno alle 4 di questa mattina il bambino è stato condotto d’urgenza in pronto soccorso a Legnano perché i genitori si sono accorti che il piccolo non stava bene e hanno attivato i soccorsi: quando il neonato è arrivato in ospedale accompagnato dall’ambulanza era già in arresto cardiaco e malgrado il pronto intervento del personale medico intervenuto prima sul posto, che già aveva verificato l’arresto cardio-respiratorio, e poi al nosocomio, non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri: non sono stati rilevati segni di violenza

Autopsia

Per rilevare quanto accaduto sono intervenuti anche i carabinieri e sulla salma del piccolo, come accade in questi casi, è stata disposta l’autopsia al fine di risalire con esattezza alle cause del decesso. Non sono state rilevati segni di violenza su corpicino.