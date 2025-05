Gratosoglio, bimbo di tre anni si arrampica sul davanzale e precipita nel vuoto: è grave

Milano, 12 maggio 2025 – Un bambino pakistano di tre anni è precipitato oggi, lunedì 12 maggio, dal secondo piano dell'abitazione in cui risiede insieme ai genitori, in via Costantino Baroni, in zona Gratosoglio, a Milano. Un volo di alcuni metri, al termine del quale ha riportato traumi piuttosto gravi.

Secondo le prime ricostruzioni il piccolo avrebbe approfittato di un momento di distrazione dei genitori per arrampicarsi sul davanzale del balcone per poi cadere. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i soccorsi, il bambino è stato portato con l'elicottero all’ospedale di Niguarda. A quanto sembra non ha mai perso conoscenza.

Sono affidate ai carabinieri le indagini su quello che sembrerebbe essere solo un incidente.