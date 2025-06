"Ratti alimentati dai cittadini. Stop ai bocconi agli animali"

Emergenza ratti al Parco della Costituzione: l’assessore Valter Bertani lancia un appello ai cittadini. L’Amministrazione comunale interviene sull’emergenza ratti nell’area verde dopo la segnalazione del consigliere Giuseppe Serra. A chiarire la posizione del Comune è appunto l’assessore all’Ambiente Valter Bertani, che assicura: "Stiamo monitorando con attenzione e costanza la situazione, in particolare nella zona del laghetto. Non siamo rimasti fermi: solo a maggio abbiamo effettuato due interventi di derattizzazione, seguiti da ulteriori operazioni a giugno. L’ultima azione risale al 19 giugno, e già domani sono previsti nuovi interventi mirati".

La presenza di roditori in una delle aree verdi più frequentate della città – soprattutto da famiglie, bambini e anziani – ha generato allarme tra i cittadini. L’Amministrazione però rassicura che il problema è sotto controllo grazie al lavoro di ditte specializzate, ma sottolinea anche come la collaborazione dei frequentatori del parco sia essenziale per ottenere risultati concreti.

"Il problema – spiega Bertani – è aggravato da comportamenti scorretti. Abbandonare pezzi di pane o avanzi di cibo nei prati e lungo i canaletti del parco, pur se fatto in buona fede per nutrire gli animali, rappresenta un fattore critico. I ratti trovano così una fonte di sostentamento costante, che rende inefficaci le esche posizionate per contenerli". Nel corso delle ultime settimane, il Comune ha installato nuovi dispositivi con esche specifiche per arginare l’infestazione. Ma l’assessore è chiaro: "Se i cittadini non smettono di alimentare gli animali nel parco, sarà impossibile risolvere definitivamente il problema. Per questo rivolgo un accorato appello a tutti: evitate di dare da mangiare a pesci, volatili o altri animali. È un gesto di responsabilità verso tutta la comunità e un contributo fondamentale alla riuscita degli interventi in corso".

L’Amministrazione conferma che i monitoraggi proseguiranno nelle prossime settimane e che sono già calendarizzati ulteriori interventi di derattizzazione. L’obiettivo è restituire al più presto ai cittadini un parco sicuro, pulito e pienamente fruibile. Ma per farlo è indispensabile un patto tra istituzioni e cittadini, un’alleanza basata sul rispetto del bene comune.

Christian Sormani