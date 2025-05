Mendicante prese a botte il proprio cane . Firme contro gli animali usati per la questua

Un video nel quale si vedeva un uomo che tirava a sé il proprio cane e lo picchiava. Era stata una ragazza due mesi fa a riprendere la scena sotto i portici delle Varesine e a renderla pubblica sui social, scatenando ira e indignazione perché il clochard possedeva quattro cagnolini che sfruttava per indurre i passanti a lasciargli un’elemosina. Dopo quell’episodio Pavia ha deciso di raccogliere le firme per una proposta di legge popolare alla Regione Lombardia di cui è promotrice Carolina Sala, presidente della Task Force Animalista, che chiede di vietare lo sfruttamento di qualsiasi specie animale per la pratica dell’accattonaggio.

"È una iniziativa di sensibilizzazione che con piacere condividiamo – dicono gli assessori Angela Gregorini (Tutela degli animali) e Lorenzo Goppa (Ambiente) – La cura e il benessere degli animali sono un obiettivo importante per la nostra amministrazione: la maggioranza dei cittadini pavesi ha deciso di accogliere in famiglia un animale e questo fa sì che il nostro compito sia anche quello di creare le migliori e più efficaci condizioni per gli amici a quattro zampe".

La Task Force Animalista sostiene che molti cani vengono anche rubati ai reali proprietari, tanto che il chip impiantato nel collo non corrisponde a quello che hanno sul libretto sanitario e per questo invitano le famiglie a non lasciare incustodito il proprio cagnolino. I cittadini possono andare a firmare i fascicoli vidimati dalla Regione Lombardia in Comune entro e non oltre il 30 giugno. Occorrono 5mila firme perché la proposta di legge passi in Consiglio regionale.

