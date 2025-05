Escort uccisa a Legnano: Andrea Mostoni resta in silenzio anche davanti al Gip

Busto Arsizio, 30 maggio 2025 – Si è avvalso della facoltà di non rispondere Andrea Mostoni, 29 anni di Robecco sul Naviglio (Milano), tecnico manutentore fermato mercoledì 28 maggio, per l'omicidio di Vasilica Potincu, 35enne romena uccisa nella serata di sabato all’interno dell’appartamento al piano rialzato di via Stelvio 16, a Legnano, che usava per ricevere.

I carabinieri nel palazzo di via Stelvio a Legnano

Il 29enne, assistito dall'avvocato Emanuela Re, è comparso alle 10.30 di oggi davanti al Gip del tribunale di Busto Arsizio Anna Giorgetti per la convalida del fermo. Mostoni non ha voluto, per il momento, chiarire la propria posizione ed è rimasto in silenzio.

In silenzio

Il sospettato si era già avvalso della facoltà di non rispondere davanti al pubblico ministero Ciro Caramore che coordina le indagini, poco prima che scattasse il fermo.

In quel frangente aveva proclamato la propria innocenza al difensore. Il gip si è riservato sulla convalida e sull'eventuale misura di custodia cautelare, il pm ha chiesto il carcere. Riserva che con ogni probabilità sarà sciolta nel pomeriggio.

Cliente

Andrea Mostoni era uno dei clienti di Katty, come lei si faceva chiamare. Una presenza che però a poco a poco sarebbe diventata sgradita, tanto che qualche mese fa il 29enne era stato formalmente diffidato ad avvicinarsi a lei, tramite la lettera di un avvocato. Non c’erano state denunce ma in questa sorta di “interlocuzione tra privati“ l’uomo avrebbe risposto chiedendo indietro dei regali.