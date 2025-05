Presidio medico per l’assistenza di notte e festivi

Apre un nuovo ambulatorio di Continuità Assistenziale: un presidio temporaneo per potenziare la sanità territoriale. Un nuovo punto di riferimento per la sanità di prossimità: dall’inizio di maggio è infatti operativo il nuovo servizio istituito dall’Asst Ovest Milanese in via Spagliardi 19. È pensato per garantire assistenza negli orari in cui i medici di famiglia non sono disponibili, ovvero durante la notte, nei weekend e nei giorni festivi. Il nuovo presidio affianca quello già attivo a Legnano, di cui replica gli orari: dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 24 mentre nei prefestivi, festivi e nei fine settimana dalle 8 alle 20.

L’attivazione a Parabiago consente di distribuire meglio l’affluenza sul territorio, accorciando i tempi d’attesa e garantendo una copertura più efficiente nei Comuni dell’area. L’apertura di questo presidio ha una valenza strategica importante. Non solo risponde a una domanda crescente di sanità più accessibile e capillare, ma rappresenta anche un passaggio intermedio verso una trasformazione più ampia del sistema locale: il nuovo ambulatorio infatti è una sede temporanea, destinata a essere trasferita nella futura Casa di Comunità di Parabiago.

La struttura entrerà in funzione indicativamente nel primo trimestre del 2026 e diventerà uno snodo fondamentale per l’integrazione tra medicina generale, specialistica e Servizi sociali. Nel frattempo i cittadini che necessitano di prestazioni sanitarie nelle fasce orarie coperte dal servizio possono recarsi direttamente in via Spagliardi o contattare il numero unico 116.117 che permette di parlare con un operatore, ricevere informazioni, fissare appuntamenti ed essere indirizzati verso la sede sanitaria più vicina.

