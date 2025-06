Legnano, ritrovata Yanka Georgieva Monova: la donna era scomparsa da una settimana

Legnano (Milano), 23 giugno 2025 – È stata ritrovata Yanka Georgieva Monova, la donna di 47 anni scomparsa lo scorso 17 giugno dalla sua abitazione a Legnano. La notizia è arrivata nella mattinata di lunedì 23 giugno, quando è stato comunicato che la signora Yanka è stata rintracciata e accompagnata in ospedale. Al momento non sono note le sue condizioni di salute. Intanto, restano ancora senza esito le ricerche di Mauro Puorro, sessantenne di Pero scomparso lunedì 16 giugno. L’uomo, alto 1 metro e 80, dal fisico esile (62 kg), capelli brizzolati e occhi castani, si sarebbe allontanato in stato depressivo dal negozio in cui lavora insieme al fratello. Secondo quanto riferito dai familiari, Mauro avrebbe lasciato i documenti e le chiavi dell’auto sulla scrivania, indizi che fanno temere per la sua incolumità. Le forze dell’ordine sono state allertate e restano a disposizione per eventuali segnalazioni. Anche l’associazione Penelope Lombardia e la trasmissione Chi l’ha visto? si sono mobilitate per la scomparsa. La trasmissione ha reso noto che, al momento dell’allontanamento, Mauro indossava una polo color albicocca, pantaloni blu e scarpe blu con stringhe bianche. Non avrebbe portato con sé né il cellulare, né il portafoglio e nemmeno gli occhiali. Chiunque abbia informazioni utili può contattare l’associazione Penelope Lombardia al numero 380 781 4931.