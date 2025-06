Spari nella notte, distrutta la vetrina di un bar: Magnago si sveglia nel terrore

Magnago, 24 giugno 2025 – Una notte di paura e intimidazione quella vissuta a Magnago tra domenica e ieri. Colpi di arma da fuoco hanno infranto il silenzio e seminato il panico, i proiettili hanno colpito le vetrine del bar Punto Caffè, situato in via delle Alberine, proprio accanto al distributore di carburanti lungo la Strada provinciale 301, arteria fondamentale che collega la frazione di Bienate alla superstrada della Malpensa.

Il gestore

A fare la scoperta all’alba è stato Roberto, gestore del bar insieme alla moglie. “Quando sono arrivato questa mattina ho trovato la vetrata completamente distrutta, i vetri sparsi ovunque – ha raccontato visibilmente scosso –. Fortunatamente il locale era chiuso e nessuno si trovava all’interno”.

Una circostanza che ha evitato una tragedia, ma che non attenua l’allarme e la preoccupazione della comunità locale. Le vetrate del Punto Caffè sono state colpite su tutta la loro superficie, segno che l’attacco è stato intenzionale e mirato. Il bar si trova in una posizione piuttosto isolata, lungo una strada che, anche se trafficata durante il giorno, la notte è spesso deserta, rendendo il gesto ancora più inquietante.

I perché

Le ragioni dietro l’assalto restano per ora un mistero e sono oggetto di approfondite indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Legnano, pronti a raccogliere ogni indizio utile. Gli investigatori stanno cercando testimonianze tra i residenti e i passanti, oltre a visionare le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, nella speranza di individuare movimenti sospetti o elementi che possano portare all’identificazione dei responsabili.

L’intera comunità di Magnago segue con apprensione gli sviluppi, desiderosa di capire cosa possa aver scatenato un atto così grave.

Il sindaco e le autorità locali hanno espresso solidarietà ai gestori del Punto Caffè, sottolineando la necessità di non abbassare la guardia e di rafforzare la sicurezza nel territorio, affinché episodi simili non si ripetano e la cittadinanza possa vivere con serenità. Nel frattempo, Roberto e sua moglie stanno cercando di rimettere in piedi il loro locale, sperando di tornare presto ad accogliere i clienti in un ambiente sicuro e tranquillo.