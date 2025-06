Milano Pride 2025: la parata, il percorso, il concerto e gli ospiti attesi. Tutto il programma

Milano, 24 giugno 2025 – Entra nel vivo la 24esima edizione della Milano Pride Week 2025. Un evento – anche quest’anno ha ottenuto il patrocinio del Comune di Milano ma non di Regione Lombardia – che trasforma la città in un palcoscenico di celebrazione, visibilità e rivendicazione dei diritti LGBTQIA+. Il motto di quest’anno è: ‘Resistenza Arcobaleno’. Oltre ai numerosi appuntamenti nel quartiere di Porta Venezia, il clou è previsto per sabato 28 giugno con la tradizionale parata per le strade del centro cittadino. Ecco tutte le informazioni per quanto riguarda i talk, i dibattiti e il percorso del corteo.

La Milano Pride Week entra nel vivo da mercoledì 25 a venerdì 27 giugno, quando aprono al pubblico le Pride Square nel quartiere di Porta Venezia: in piazzale Lavater torna il festival che include talk, dibattiti, arte e cultura, oltre che momenti dedicati alle famiglie e ai bambini; in largo Bellintani è presente un presidio dedicato a salute e prevenzione con infopoint e test Hiv e sifilide anonimi e gratuiti in collaborazione con Milano Check Point.

Il palco del Milano Pride 2024 (Ansa/Davide Canella)

Tra gli eventi in programma nelle Pride Square spiccano:

mercoledì 25 giugno alle 20.45 il concerto dei tre cori Lgbtqia+ di Milano , ovvero Checcoro, Good News Female Gospel Choir e Diversa Vox;

alle 20.45 , ovvero Checcoro, Good News Female Gospel Choir e Diversa Vox; giovedì 26 giugno alle 19.30 il talk Artivism: l'arte come atto di resistenza con la partecipazione di Federica Sutti, Penelope Agata Zumbo, Elias Wakeem ed Elisabetta Roncati, alle 21.45 l'incontro con gli stand-up comedian Frad, Simonetta Musitano, Diego Piemontese e Valo Pusceddu, e alle 22.55 il Drag King Show con il Kollettivo Drag King e Book Drag Kings;

alle 19.30 l'arte come atto di resistenza con la partecipazione di Federica Sutti, Penelope Agata Zumbo, Elias Wakeem ed Elisabetta Roncati, alle 21.45 l'incontro con gli Frad, Simonetta Musitano, Diego Piemontese e Valo Pusceddu, e alle 22.55 il Drag King Show con il Kollettivo Drag King e Book Drag Kings; venerdì 27 giugno alle 21.30 l'incontro Pride House Milano‐Cortina 2026: un'anteprima tra sport e inclusione con Massimo Rebellato, Marco Arlati e Jérémy Goupille, e alle 22.10 lo spettacolo Il gioco della seduzione: intrighi, passioni e tradimenti nel mondo dell'opera con la soprano Giulia Maggio e il basso Michele Antonetti, accompagnati al pianoforte da Andrés Jesús Gallucci.

Il momento clou dell’intera manifestazione è fissato per sabato 28 giugno. La parata del Milano Pride partirà alle 15 da via Vittorio Pisani, davanti alla Stazione Centrale, attraverserà viale Liberazione, via Melchiorre Gioia, piazza XXV Aprile, i Bastioni di Porta Volta e viale Elvezia; da qui si costeggerrà il Parco Sempione lungo viale Byron, viale Melzi d'Eril per terminare all’ombra dell’Arco della Pace. Qui avrà luogo il grande evento finale con discorsi delle associazioni e delle istituzioni, musica, performance e festa pubblica che si protrarrà dalle 18 all’1 di notte.

Il percorso è stato progettato per essere completamente accessibile, con aree di defaticamento, fontanelle, segnalazioni specifiche e spazi sensoriali per garantire la partecipazione di tutti.

Il Gay Pride del 2023 e la folla di migliaia di persone all’Arco della Pace

Nell’evento all’Arco della Pace si esibiranno numerosi artisti e performer. La conduzione sarà affidata a Marta Pizzigallo, Alessio Viola, Elena Di Cioccio, Paolo Camilli e Victoria Cabello.

Tra gli ospiti attesi: Baby K, Orietta Berti, Ambra Angiolini, BigMama, Sarah Toscano, Sarafine, Alex Wyse, Michele Bravi, Italy Bares, Orietta Berti, Mida, Romina Falconi, Levante, Kaze, Antonino, Big Boy, Ginevra, Italy Bares, Ethan, KAPUT, MyDrama, Yosef, Evra, Blue Phelix e Osvaldo Supino.

Milano Pride, l'evento conclusivo della parata all'Arco della Pace

Domenica 29 giugno, alle 20, il Teatro Elfo Puccini torna a ospitare Sempre Liber3, lo spettacolo interamente dedicato alle arti performative queer dal teatro alla danza, dalla stand-up comedy all’opera. Michele di Giacomo, fondatore di Alchemico Tre e direttore artistico dello spettacolo, presenta insieme a Marta Pizzigallo una serata corale, irriverente e carica di energia in cui l’inclusività e i diritti sono raccontati attraverso la lente della creatività. Fra i protagonisti spiccano Andrea Di Giovanni, il coro milanese Checcoro, la Compagnia Lost Movement, Elias Wakeem aka Madam Tayoush, Luca Cardetta e Collettivo Tu Kùu, Yosef e Mydrama.