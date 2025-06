La comunità saluta don Roberto

Ultimo saluto del paese con affetto e gratitudine a don Roberto Verga (nella foto, con la sindaca), parroco dal 2013 nella parrocchia di San Bartolomeo e dal 2014 anche nella frazione di Cantalupo. A settembre sarà sostituito da don Erasmo Rebecchi, attuale guida della comunità pastorale di Santa Maria del Monte Barro, che comprende le parrocchie di Galbiate, Sala al Barro, Villa Vergano e Bartesate. Insieme a lui lascerà Cerro anche suo fratello, don Luigi Verga. Il commiato ai due sacerdoti si è svolto tra sabato e domenica, con momenti di preghiera e di festa condivisi con la comunità. Sabato a Cantalupo, la messa delle 17 è stata seguita da un aperitivo in oratorio; domenica a Cerro Maggiore, la celebrazione delle 10 è culminata con un pranzo comunitario, a cui è seguita la processione del Corpus Domini per le vie del paese. Durante le cerimonie, il sindaco Nuccia Berra ha voluto esprimere il ringraziamento dell’intera comunità: "Oggi non salutiamo soltanto due sacerdoti, ma due fratelli nella fede che hanno accompagnato le nostre comunità con discrezione, forza e dedizione. Don Roberto è stato molto più che un parroco, è stato una guida spirituale, un punto fermo capace di far dialogare il Vangelo con la vita quotidiana. Con equilibrio e rispetto ha saputo unire Cerro e Cantalupo, valorizzandone le peculiarità senza mai annullarle, costruendo una comunione autentica, fondata sull’ascolto e sulla stima reciproca".

Tra i segni più significativi del suo ministero, Berra ha ricordato l’iniziativa della "Via della Bellezza", che ha saputo legare fede e cultura, arte e spiritualità, e il lavoro di valorizzazione della chiesa, con particolare attenzione alla cappella del coretto. Accanto a lui, don Luigi Verga ha lasciato un segno importante nella pastorale familiare, con uno stile riservato ma profondamente umano.

Ch.S.