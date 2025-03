Piano interventi anti-rumore in aree critiche

Il Comune di Rescaldina corre ai ripari per mitigare l’impatto acustico del traffico sulle arterie più battute del territorio. È in fase di adozione il nuovo Piano per il contenimento del rumore, che interesserà le strade con un volume di traffico superiore ai tre milioni di veicoli all’anno. Gli interventi previsti riguarderanno i tratti più esposti alla rumorosità, come la Castellanzese e la ex SS527 Saronnese, in particolare su via Legnano e viale Marco Polo. Il sindaco Gilles Ielo, nelle scorse settimane, aveva già espresso preoccupazione per il futuro della viabilità locale, aggravata da diversi progetti in fase di sviluppo. Oltre all’ampliamento del centro commerciale, che avrà un impatto sul traffico, si profila la realizzazione di un nuovo capannone da 40.000 metri quadrati presso la Zucchi/Bassetti sulla Saronnese, destinato al carico e scarico merci.

A Legnano, su via Jucker nell’area ex Cantoni, è prevista una vera e propria piattaforma logistica su 50.000 metri quadrati, mentre su Cerro Maggiore il progetto di conferimento di rifiuti non pericolosi nell’ex cava della Baraggia potrebbe portare un flusso costante di mezzi pesanti attraverso il territorio rescaldinese. Il nuovo Piano d’azione non prevede misure per limitare il traffico, ma punta almeno a ridurre l’inquinamento acustico. "L’intervento che l’amministrazione comunale può realizzare in autonomia consiste nella posa di un nuovo manto di usura a bassa emissione sonora", si legge nel documento ufficiale. Prima della posa dell’asfalto fonoassorbente, saranno eseguite rilevazioni fonometriche e conteggi del traffico per validare il progetto.

Ch.So.