Centauro morto in viale Toselli. È l’avvocato Marco Gianazza

La passione per la moto, coltivata per tutta la vita, si è trasformata in tragedia. Marco Gianazza, 56 anni, originario di Cerro Maggiore e stimato avvocato civilista, ha perso la vita venerdì sera verso ora di cena in un drammatico incidente avvenuto lungo viale Toselli a Legnano. Poco prima delle 20, in sella alla sua Bmw, Gianazza si è scontrato con un’auto che arrivava in senso opposto. L’impatto, seppur non frontale né particolarmente violento, è bastato a far perdere l’equilibrio alla moto, finita a terra davanti al distributore di benzina Q8.

Gianazza è stato sbalzato dalla sella ed è finito rovinosamente a terra: le ferite riportate alla testa erano troppo gravi e non gli hanno lasciato scampo. Gianazza è deceduto sul colpo.

Professionista molto serio, apprezzato nella sua comunità, era noto anche per la grande passione per la bicicletta e il motociclismo. Due passioni che amava vivere fino in fondo, sempre con grande entusiasmo. Gianazza era famoso nel mondo dell’Us Legnanese in quanto era appassionato di ciclismo e si era unito al gruppo da quando si era costituito nel 2012.

La dinamica dell’incidente è ora al vaglio della Polizia locale di Legnano, intervenuta sul posto con il supporto del Commissariato cittadino. A rimanere coinvolte quattro auto e la moto che è finita a terra all’altezza del distributore che si trova subito dopo piazza 1° Maggio, il piazzale dove viene allestito il luna park Un’altra tragedia sulle strade dell’Alto Milanese, un’altra croce su Viale Toselli.

Ch.So.