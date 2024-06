Palio di Legnano, numeri da record e sponsor raddoppiati

Legnano (Milano) – I numeri della manifestazione, che siano le visualizzazioni web e in tv, i riscontri sui social oppure, soprattutto, gli introiti pubblicitari, sono tutti in aumento rispetto all’edizione precedente: si è sviluppato a partire da questa considerazione generale l’incontro organizzato dalla Fondazione Palio per tirare le fila di una manifestazione che è decollata martedì 27 febbraio con l’esposizione dei costumi del Palio di Legnano al Parlamento europeo, ha avuto il suo culmine domenica scorsa allo stadio Mari e che si chiuderà in questo mese di giugno con la Lunga notte delle chiese.

Nella sala degli Stemmi di palazzo Malinverni hanno fatto il punto i vertici della Fondazione, con in prima fila la presidente Mariapia Garavaglia e il vice, Luca Roveda, spalleggiati dal sindaco nonché Supremo Magistrato, Lorenzo Radice. Primo dato da sottolineare, frutto di un cambio di marcia della Fondazione, è proprio l’aumento dell’introito pubblicitario che finanzia le manifestazioni: i 105mila e rotti euro del 2022 erano diventati pochi di più nel 2023, 110mila, ma nel 2024 sono invece raddoppiati, toccando quota 221.024 euro. Ora sarà difficile tornare indietro rispetto a questa crescita. Le iniziative collaterali di domenica? Alla Festa Medioevale al Parco Falcone e Borsellino hanno preso parte 3mila persone circa, con 300 bambini ingaggiati nei giochi medievali. Tutto questo accadeva mentre lo stadio Mari, sold out, veniva riempito da oltre 8mila spettatori.

Dal primo aprile al 30 maggio i siti web del Palio, secondo le statistiche della Fondazione, hanno raccolto oltre 64mila utenti unici e registrato 207mila visualizzazioni. La pagina Facebook ha raggiunto mezzo milione di persone con 25mila interazioni, mentre Instagram ha raggiunto 48mila persone con 8mila 500 interazioni. Il dato degli ascolti tv di domenica racconta di una media di circa 43mila spettatori per la diretta su Antenna 3: secondo i dati Auditel questo significa, nella fascia tra le 16.30 e le 20 uno share del 2,35%, secondo in Lombardia. Le visualizzazioni in streaming della diretta, infine, hanno superato quota 135mila.