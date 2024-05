Palio di Legnano 2024: ancora Legnarello, Siri concede il bis. La contrada del Sole ospiterà il Crocione

Legnano – È la contrada di Legnarello a vincere il Palio di Legnano 2024 bissando il successo dello scorso anno. Legnarello ha condotto la finale fin dal primo giro, tallonato da San’Erasmo e San Magno con San Bernardino subito fuori dai giochi. Senza storia i cinque giri con l’unica fiammata sul finale di San Magno che ha superato il cavallo del Corvo non riuscendo però a raggiungere Siri che ha corso il Palio per la tredicesima volta, vincendone ben quattro gare. "Dedico questa vittoria a Lorenzo", ha detto in lacrime Siri. Lorenzo è Lorenzo Viti, originario di Fucecchio, veterinario di indiscutibile professionalità che collaborava anche con le Contrade del Palio di Legnano, scomparso lo scorso 14 aprile.

Che sarebbe stato un Palio teso lo si è capito fin da subito con l’estrazione delle batterie che ha visto nella prima: Legnarello, San Martino, Sant’Ambrogio e San Magno; nella seconda: Flora, San Domenico, Sant’Erasmo e San Bernardino. Nella prima batteria hanno tro vato accesso alla finale San Magno e Legnarello che erano le favorite. La mossa è stata breve e precisa, con il Mossiere Bircolotti abile nel far cadere il canapo al primo tentativo. L’ordine di uscita è stato da subito San Magno con Dino Pes detto Velluto su Star e Legnarello con Antonio Siri detto Amsicora su Woody Woodpecker, seguiti da San Martino (Carlo Sanna detto Brigante su Incantadora) e Sant’Ambrogio (Giuseppe Zedde "Gingillo" su Darth Vader), e le posizioni non sono cambiate durante i quattro giri della batteria.

I rossobiancorossi e i giallorossi si sono qualificati per la finale confermando i pronostici della vigilia, deludente Sant’Ambrogio contrada che aveva vinto la Provaccia e come da tradizione è uscita fin da subito dal Palio. Più lunga la mossa della seconda batteria con Biancorosso, il cavallo di San Bernardino di gavino Sanna, molto nervoso tanto che in finale è stato messo all’esterno al canapo. Bircolotti ha poi ammonito tutti e la mossa successiva è stata valida. Sant’Erasmo con Federico Arri detto Ares su X Man ha preso da subito la testa con Gavino Sanna su Biancorosso (San Bernardino) in finale. Fuori San Domenico (Silvano Mulas detto Voglia su Pedro) e Flora con Giosuè Carboni, deludente.