Il Palio conquista la Cina. Imprenditori “stregati”: "Vogliamo conoscervi"

Chissà se la delegazione cinese si è fatta "distrarre" dai colori e dalla festa della Provaccia di venerdì, oppure è riuscita a rimanere concentrata sull’obiettivo della visita, vale a dire trovare nuove strade per combinare affari con le aziende del nostro territorio. Una delegazione della città cinese di Shaoxing, infatti, è stata ospite della città proprio in questi giorni che per Legnano sono legati a doppio filo con l’attesa del Palio di oggi e con le manifestazioni collaterali collegate. Venerdì la delegazione è stata prima di tutto accolta nella Sala degli Stemmi dal sindaco Lorenzo Radice e da una rappresentanza di Confindustria Alto Milanese guidata dal direttore Andrea Pontani. La delegazione cinese, composta da sei persone, è impegnata in un "tour" che ha toccato alcune realtà del territorio della Città Metropolitana, dove ha fatto e farà conoscenza con gli attori economici locali ed è guidata da Qian Linjiang, Rappresentante del Governo Popolare per il Distretto di Yuencheng. Shaoxing - città che conta oltre 5 milioni di abitanti e che ospita anche il ponte strallato più lungo al mondo, il Jiashao (dieci chilometri di lunghezza e otto corsie di marcia) – è un importante cluster e hub per l’industria tessile nella provincia dello Zhejiang .

"In una logica di apertura e dialogo costante con realtà nazionali e internazionali – ha detto a proposito della visita il sindaco, Lorenzo Radice -, dopo aver ripreso il gemellaggio con la Città camerunense di Ebolowa, che visiteremo all’inizio di agosto, aver cominciato a stringere rapporti con Enna, con cui siamo accomunati per il compositore Francesco Paolo Neglia, e in attesa di ospitare domenica le rappresentanze delle Città di Fermo, Asti e Bergamo per il Palio, accogliamo con piacere la delegazione di Shaoxing, che ha espresso la volontà di conoscere il nostro territorio e i suoi imprenditori. Ritengo che questo incontro possa costituire un’ ulteriore opportunità per le aziende dell’Altomilanese, realtà che sono, in moltissimi casi, già presenti nel mercato globale con prodotti di assoluta eccellenza. Do il benvenuto ai nostri ospiti, che abbiamo modo di accogliere nei giorni più speciali per la nostra Città, quelli del Palio: Legnano si presenterà loro al meglio". Dopo l’incontro a Palazzo Malinverni, grazie alla disponibilità del Collegio dei Capitani e delle Contrade e della Fondazione Palio, la delegazione cinese, che a Legnano ha visitato la basilica di San Magno con la pala del Luini, si è infine spostata allo stadio Mari per assistere alla Provaccia. Dopo di che, conclusa la parte ludica, la delegazione è ripartita alla ricerca di nuove occasione di business. Conquistati da costumi e atmosfera, oggi si informeranno sui vincitori.