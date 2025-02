Macchina del Palio, tra dubbi e misteri il centro La Stella è ancora da sistemare. Il rebus delle corse d’addestramento

Legnano (Milano), 20 febbraio 2025 – Il Collegio dei Capitani e delle Contrade nel novembre scorso aveva ufficializzato le date delle corse di addestramento in vista del Palio di Legnano 2025. Da allora non ci sono stati più annunci ufficiali pertanto rimane fisso nella memoria collettiva quello fatto lo scorso anno: «Si correrà nelle domeniche del 16 marzo, 6 aprile e 27 aprile, con il 4 maggio riservato a un’eventuale sessione di recupero”. Ebbene manca oggi meno di un mese e di ufficiale non è emerso alcunchè tanto che si va per tentativi di organizzare il prima possibile un evento per quale siamo già ben oltre il tempo disponibile. Tramontata l’ipotesi della pista a Furato, frazione nella quale già esiste un centro ippico che alcune contrade utilizzano per ospitare i propri cavalli nella settimana del Palio, scartata anche l’ipotesi del Mari, si punta adesso al centro ippico La Stella. Ma anche in questo caso le comunicazioni tardano ad arrivare. Le contrade hanno chiesto il supporto ai contradaioli per sistemare il tracciato della Stella che versa in condizioni disperate. Manca la sabbia, manca la sicurezza, manca tutto il contorno. Sarebbe una corsa contro il tempo che per marzo rimane più che un tentativo disperato di dar seguito a quanto comunicato mesi fa. Il tutto rimane avvolto nel mistero, legato anche ad un notevole esborso economico che non tutti sarebbero disposti a sostenere, anzi.

Questioni aperte

Da qui le tante domande senza risposta che continuano a circolare in ambiente paliesco: si faranno o no queste corse? Meglio invece va per la manifestazione ufficiale, considerato che è uscito il nome di Andrea Calamassi, che ha prevalso su Davide Busatti, nel ballottaggio per il prossimo mossiere del Palio di Legnano, che sarà in programma domenica 25 maggio sulla solita pista in sabbia di tufo dello stadio Mari. Senese e figura di spicco nel mondo dei Palii, Calamassi ha esordito come mossiere nei primi anni 2000 con le Corse di Primavera di Fucecchio, accumulando poi una vasta esperienza in tutta Italia.

Il profilo

Il suo curriculum annovera incarichi a Castiglion Fiorentino, Bientina, Buti, Fucecchio, Asti, Casole d’Elsa, Ferrara, Piancastagnaio e Castel del Piano. Ha diretto le corse di addestramento del Protocollo del Palio di Siena ed è starter di ippodromo, oltre a ricoprire il ruolo di funzionario Masaf per le corse di galoppo. A Siena è stato anche presidente dell’Associazione proprietari, allenatori e allevatori di cavalli da Palio. Calamassi subentra a Renato Bircolotti, mossiere dell’edizione 2024.