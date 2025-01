Battaglia tra contrade. Un tuffo nel passato

Rilanciare il Palio delle contrade a Canegrate: è questa la proposta avanzata dal consigliere di minoranza Christian Fornara, segretario della Lega locale. La mozione, presentata durante l’ultima seduta del consiglio comunale, è stata approvata all’unanimità. L’iniziativa mira a ripristinare l’evento che si è svolto negli anni Ottanta, seppur in una forma diversa da quella del Palio di Legnano, con giochi e gare sportive che assegnavano punti alle contrade.

"Il Palio, che in passato ha rappresentato un importante momento di aggregazione per il paese, potrebbe tornare come simbolo della nostra comunità – ha spiegato Fornara –. Come deciso in consiglio, l’assessore di riferimento sta lavorando per coinvolgere associazioni e cittadini, verificando l’interesse e raccogliendo adesioni. Solo in caso di riscontro positivo si procederà con una prima edizione sperimentale, seguendo un approccio sostenibile e condiviso".

In passato, Canegrate era divisa in quattro contrade: Baggina, Valverde, Santa Colomba e Cascinette, corrispondenti ai quattro quartieri principali del paese.

