Palio di Legnano, arriva il francobollo riparatore. La Fondazione: “Aperti alle critiche, ma chi ha suggerimenti collabori”

Legnano (Milano), 23 gennaio 2025 – Un riconoscimento quanto meno tardivo, con un francobollo fatto stampare in fretta e furia dopo che Legnano, come da noi preannunciato la settimana scorsa, non figurava nell'elenco dei Palii italiani conosciuti alle Poste. Dopo qualche telefonata "politica" adesso sarà inserito nell’iniziativa governativa dedicata alla realizzazione di francobolli commemorativi dei “Palii d’Italia”. Non fosse stato per la nostra indiscrezione sulle prossime uscite filateliche, probabilmente nessuno si sarebbe accorto.

Detto questo, il Consiglio di amministrazione della Fondazione Palio di Legnano ha espresso soddisfazione in un comunicato ufficiale, sottolineando l’importanza di questo traguardo. "Lavoriamo ogni giorno con passione e dedizione per valorizzare il Palio, promuovendo eventi culturali innovativi e collaborando con il Cavaliere del Carroccio, il Gran Maestro, il Collegio dei Capitani e la Famiglia Legnanese", si legge nella nota.

Negli ultimi anni, il Palio ha raggiunto livelli di visibilità e prestigio mai toccati prima. Questo grazie a un’intensa opera di promozione condotta dalla Fondazione in sinergia con l’amministrazione comunale. Nonostante il contributo pubblico sia rimasto invariato dal 2019, l’impegno per attrarre sponsor e partner nazionali e internazionali ha permesso di incrementare significativamente i fondi privati, garantendo una sostenibilità economica solida e uno sguardo ambizioso verso il futuro. Tuttavia, non mancano le sfide.

La Fondazione accoglie con interesse le critiche costruttive e le idee innovative che possano migliorare il lavoro svolto, ma ribadisce l’importanza di accompagnare ogni proposta con soluzioni concrete e attuabili, basate sulla conoscenza delle risorse e del contesto operativo. Il futuro del Palio, secondo il Cda, è un progetto condiviso che richiede il contributo di tutta la comunità. "Siamo aperti al confronto e invitiamo chiunque abbia suggerimenti concreti a collaborare con noi", conclude il comunicato, rinnovando l’impegno a costruire, con realismo e pianificazione, un evento che rimanga un’eccellenza per Legnano. Con questo riconoscimento, il Palio di Legnano non solo celebra il proprio passato, ma si proietta verso nuovi orizzonti, confermandosi come patrimonio culturale vivo e capace di unire tradizione e innovazione. Rimangono però grandissime incognite, prima su tutte le prossime gare di addestramento, delle quale non si è saputo più nulla. Si faranno? Non si faranno?