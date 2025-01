"Il futuro del Palio. È un progetto che riguarda tutti"

Il Palio di Legnano si prepara a scrivere una nuova pagina della sua prestigiosa storia. Come annunciato dal Consiglio di amministrazione della Fondazione Palio di Legnano, l’evento sarà celebrato con l’emissione di un francobollo commemorativo nell’ambito dell’iniziativa governativa dedicata ai "Palii d’Italia". Un riconoscimento di grande prestigio, che rafforza il valore culturale e storico di questa manifestazione, simbolo dell’identità e delle tradizioni di Legnano. "Questo riconoscimento è motivo di orgoglio per tutta la comunità legnanese – si legge nel comunicato – e conferma l’importanza del Palio come espressione della nostra storia e del nostro territorio".

Nonostante il contributo pubblico sia rimasto invariato rispetto al 2019, il Palio ha raggiunto livelli di visibilità e prestigio senza precedenti. Questo è stato possibile grazie a una strategia mirata all’attrazione di sponsor e partner di rilievo, sia a livello nazionale che internazionale. I fondi privati raccolti negli ultimi anni sono aumentati in modo esponenziale, garantendo al Palio una solidità economica che permette di guardare al futuro con fiducia.

La Fondazione non ignora le osservazioni critiche che emergono periodicamente. "Accogliamo con interesse idee e contributi costruttivi – si legge nel comunicato – ma crediamo che ogni proposta debba essere accompagnata da soluzioni praticabili, basate su una reale comprensione delle risorse e del contesto operativo". Il Consiglio ha ribadito l’importanza di un dialogo aperto con la comunità, invitando contradaioli, esperti e cittadini a proporre suggerimenti concreti. "Il futuro del Palio è un progetto comune – sottolinea la Fondazione – e solo con il contributo di tutti possiamo continuare a renderlo un’eccellenza per Legnano".

Ch.So.