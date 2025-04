Legnano, il lutto nazionale per il Papa fa slittare la Traslazione della Croce del Palio

Legnano (Milano), 23 aprile 2025 – In seguito al lutto nazionale proclamato per la morte di Papa Francesco, cambia il calendario del Palio di Legnano. La Traslazione della Croce, inizialmente fissata per sabato 26 aprile alle 16.30, sarà posticipata a domenica 27 aprile alle 19.30. La cerimonia si svolgerà in piazza San Magno, dove la Croce arriverà da Legnarello per essere poi collocata nella Basilica, preceduta come da tradizione dall’emissione del Bando. Questo cambiamento potrebbe influenzare anche la seconda riunione delle corse di addestramento, prevista nello stesso giorno sulla pista di via Novara. Per evitare sovrapposizioni con la serata in centro, le prove a cavallo potrebbero svolgersi senza interruzioni, come già accaduto in passato in occasioni simili. Restano invece invariati gli altri appuntamenti ufficiali del Palio 2025. Sabato 10 maggio si terranno l’investitura civile dei Capitani, l’iscrizione delle Contrade e la presentazione delle Reggenze. Venerdì 16 maggio sarà la volta della Veglia della Croce, mentre domenica 1° giugno la Croce verrà traslata dalla Basilica alla chiesa della Contrada vincitrice, chiudendo ufficialmente l’edizione di quest’anno.