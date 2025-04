Palio di Legnano 2025, al via le corse di addestramento

Legnano (Milano), 4 aprile 2025 - Si alza ufficialmente il sipario sul cammino verso il Palio 2025: domenica 6 aprile si terranno le prime attesissime corse di addestramento, un appuntamento immancabile per tutti gli appassionati del mondo paliesco e non solo.

Quest’anno l’evento cambia casa: le corse si terranno infatti nella nuova area approntata in via Novara 220 a Legnano, adiacente alla società agricola “La Stella”, uno spazio scelto e allestito con cura dal Collegio dei Capitani e delle Contrade per garantire non solo la sicurezza degli animali e dei fantini, ma anche il massimo comfort per il pubblico.

Le sessioni di prova si svolgeranno sia al mattino che al pomeriggio, offrendo un’intera giornata di spettacolo, emozioni e passione. A rendere ancora più piacevole l’esperienza, sarà presente un’area street food con proposte per tutti i gusti e un ampio parcheggio, pensato per accogliere il grande afflusso di visitatori attesi da Legnano e dintorni.

A guidare la partenza dei cavalli sarà Andrea Calamassi, mossiere di grande esperienza e garanzia di professionalità: sarà lui a dirigere anche le fasi cruciali del Giorno del Palio, confermando la volontà di mantenere alto il livello tecnico e organizzativo della manifestazione. Sarà una giornata di sport, ma anche di comunità e tradizione, in cui si comincia a respirare il clima magico che solo il Palio di Legnano sa creare. L’invito è aperto a tutti: famiglie, contradaioli, curiosi e appassionati. Non mancate a questo primo appuntamento del cuore paliesco legnanese: vi aspettiamo per condividere insieme una giornata di emozioni, passione e divertimento autentico.