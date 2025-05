Nelle “ Stanze dell’arte“ natura, ambiente e paesaggio

Ha come temi centrali la natura, l’ambiente e il paesaggio il primo appuntamento di “Le Stanze dell’arte“ al Castello di Legnano, un progetto di esposizioni di artisti del territorio selezionati tra 125 candidature. Fil rouge dei lavori esposti da venerdì è natura, ambiente e paesaggio, un tema scelto vista anche la concomitanza con altri due eventi: la Festa della Sostenibilità nel parco Falcone Borsellino e il Mulino Day, la manifestazione che valorizza il fiume Olona e il suo territorio nei Comuni che fanno parte del Plis. Sei le mostre in programma: “Acque gocce di vita“ di Sicf (Società italiana caccia fotografica), fotografie; “Sussurri della terra“ di Eghbal Shirin (Iran), acquerelli; “Essere parte del fiume: L’Olona attraverso“ di Marisol Gonzales (Spagna), mappe, installazioni, manifesti; “Plastic Project“ di Giovanni Rombi, fotografie; “Innata“ di Cecilia Viganò, lavori su carta; e “Onde“ di Francesco Zavatta, olii su tela.

"Il pubblico si confronterà con mezzi espressivi diversi, dalla pittura alla grafica, dalle installazioni alla fotografia – sottolinea Guido Bragato, assessore alla Cultura –: una pluralità di linguaggi che renderà la complessità e la portata di questo tema, essenziale per il presente e il futuro del Pianeta. La nostra call voleva dare agli artisti che vivono sul territorio la possibilità di esporre in una sede prestigiosa come il Castello e l’obiettivo, visto l’interesse, è stato raggiunto. Le altre esposizioni della rassegna saranno in autunno".Paolo Girotti