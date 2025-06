Medie di via Diaz. Il Comune studia il futuro

Amministrazione al lavoro su una nuova organizzazione scolastica dopo la chiusura della scuola di via Diaz. A seguito della chiusura della scuola secondaria di primo grado di via Diaz, disposta per motivi di sicurezza e in vista di una futura riqualificazione strutturale, il Comune di Nerviano e la dirigenza dell’Istituto comprensivo stanno collaborando per individuare una nuova organizzazione degli spazi in vista del prossimo anno scolastico. La complessità della situazione ha richiesto una revisione complessiva della distribuzione delle classi, coinvolgendo non solo la scuola secondaria ma anche i plessi della scuola primaria. Il Comune ha mappato tutte le strutture scolastiche presenti sia nel capoluogo che nelle frazioni, valutando anche la possibilità di una riapertura temporanea della scuola di via dei Boschi. Dopo l’analisi delle proposte, la dirigenza scolastica ha restituito due ipotesi organizzative basate sulle strutture attualmente operative, ritenute più funzionali sotto il profilo didattico. L’Amministrazione, recepite tali indicazioni, è ora impegnata in una valutazione tecnica approfondita per verificare la reale disponibilità degli spazi (aule, mense, ambienti comuni) e la compatibilità con i servizi integrativi (trasporto, refezione, pre e post scuola).

"La consapevolezza del disagio che un cambiamento di questa portata può generare è massima soprattutto in una realtà scolastica coesa e fortemente radicata nel territorio. Tuttavia, ogni scelta sarà guidata da criteri oggettivi di natura organizzativa e tecnica, con l’obiettivo di garantire il benessere degli alunni e la continuità del loro percorso educativo", ha spiegato la sindaca Daniela Colombo (nella foto).

Ch. So.