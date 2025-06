Non si ferma all’alt e provoca un incidente. Tenta di fuggire a piedi: preso e denunciato

Un inseguimento iniziato dopo che il conducente di un’autovettura non si è fermato all’alt dei militari e poi il fuggitivo che si schianta contro un’altra autovettura e urta un ciclista prima di finire la sua corsa a bordo strada: poteva avere un esito ben più tragico l’episodio accaduto a Pogliano Milanese dove i militari della stazione dei carabinieri di Nerviano, impegnati in un’operazione di controllo in via Lainate, hanno intimato l’alt al conducente di una Volkswagen Golf quando erano circa le 18.50. Il conducente ha pensato bene di pigiare sull’acceleratore provando a darsi alla fuga: è partito un inseguimento, terminato dopo poche centinaia di metri, quando il fuggitivo si è scontrato contro un’altra autovettura con a bordo due persone e ha finito poi la sua corsa contro un ciclista. L’incidente si è concluso senza feriti gravi (i due uomini di 55 e 75 anni e una donna di 71 coinvolti nella carambola, sono stati soccorsi in codice verde). Sul posto è accorso il personale del 118 mentre i militari sono riusciti a bloccare e denunciare per resistenza a pubblico ufficiale il fuggitivo.

Paolo Girotti