Genitori preoccupati sulla sede a settembre. Il sindaco: farò chiarezza

Scuola media di via Diaz chiusa: l’Amministrazione chiarisce, ma resta alta la preoccupazione per settembre. Aula gremita e tensione palpabile durante l’assemblea pubblica convocata dal Comune per chiarire le ragioni della chiusura precauzionale. Durante l’incontro sono stati illustrati gli interventi messi in campo per garantire la prosecuzione dell’anno scolastico: riorganizzazione logistica delle classi e modifiche al trasporto pubblico per gli studenti. Ma il punto che ha suscitato maggiore preoccupazione tra i numerosi genitori riguarda il futuro: cosa succederà a settembre? Se i tempi per la messa in sicurezza dell’edificio dovessero allungarsi, andrà indiduata una nuova sede per l’anno scolastico 2025-2026. Famiglie e docenti chiedono certezze e una pianificazione che dia continuità didattica. Tra le ipotesi, una soluzione suggerita da diversi genitori è di utilizzare gli spazi disponibili nel plesso di Garbatola, da affiancare alle aule dell’ex primaria di via dei Boschi: idea già al vaglio dell’Amministrazione. Il sindaco Daniela Colombo ha assicurato che entro la fine dell’anno scolastico verranno comunicate le sedi alternative per la scuola media.

Ch.S.